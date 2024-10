Potpisan ugovor o izgradnji bolnice u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Ugovor o izgradnji Opšte bolnice (OB) u Pljevljima, za koju će biti izdvojeno skoro 40 miliona EUR, potpisan je danas u Vladi Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Ugovor o izradi projekta o radovima za izgradnju OB u Pjevljima po principu „projektuj i izgradi”, potpisali su direktor Uprave za kapitalne investicije Esmin Bećović i Dejan Burčul, kao predstavnik Konzorcijuma firmi koji će kao izvođači učestvovati u realizaciji tog projekta.

Premijer Milojko Spajić kazao je da je potpisivanjem ugovora konkretizovano ono što je najavljeno prije nekoliko mjeseci, kao i da kreće izrada glavnog projekta za novu bolnicu u Pljevljima, a da se za pola godine očekuje i početak gradnje.

“Posljednji put bolnica u Pljevljima građena je 60-ih godina prošlog vijeka i napokon, poslije decenija praznih obećanja, građani ovog dijela države dobiće najsavremeniju zdravstvenu zaštitu”, rekao je Spajić.

On je kazao da će za novu bolnicu biti izdvojeno blizu 40 miliona EUR.

“A ovo je samo jedan u nizu koraka kojima želimo da svim crnogorskim građanima obezbijedimo uslove života po evropskim standardima” poručio je Spajić.

On je rekao da je izgradnja bolnice dio Plana za oporavak Pljevalja, u sklopu koga se već radi na toplifikaciji grada.

Spajić je dodao da je predviđeno još nekoliko krupnih projekata, koji će, kako je naglasio, promijeniti sliku Pljevalja i učiniti da se iz tog grada ne odlazi, već vraća.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun saopštio je da je potpisivanje Ugovora za izgradnju nove bolnice u Pljevljima polazna osnova za unapređenje zdravstvene zaštite i kvaliteta života stanovnika ove najsjevernije opštine.

„Nova bolnica, jedna od najvažnijih investicija za Pljevlja, imaće bruto površinu od 26.540 metara kvadratnih, sa 16 funkcionalnih cjelina i kapacitetom od 140 bolničkih kreveta, uz moderne operacione sale, intenzivnu njegu i specijalizovane klinike“, naveo je Šimun.

Kako je kazao, ukupna vrijednost ugovora je preko 38,6 miliona EUR.

„Predviđeno je da izrada glavnog projekta traje šest mjeseci, dok će izgradnja bolnice trajati 36 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Očekujemo da radovi na izgradnji započnu u trećem kvartalu naredne godine“, kazao je Šimun.

On je poručio da očekuje da će taj projekat doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, jačanju lokalne privrede i podizanju kvaliteta života u stanovnika Pljevalja.

