Potencijalno smanjenje emisija štetnih gasova od 45 odsto

Podgorica, Šarm El Šeik, (MINA) – Crna Gora će, i pored malog učešća u globalnoj emisiji štetnih gasova, nastaviti da preduzima sve neophodne korake u cilju poštovanja međunarodnih obaveza, poručio je predsjednik države Milo Đukanović.

Đukanović je, na Implementacionom samitu o klimi u okviru Konferencije Ujedinjenih nacija (UN) o klimatskim promjenama COP27 u Egiptu, kazao da posljednji proračuni upućuju na potencijalno dalje smanjenje nivoa emisija od 45 odsto.

“Pred nama ključna dekada za transformaciju i prelazak sa pregovora i planiranja na implementaciju. U Glazgovu smo jasno kazali da moramo ubrzati napore, pojačati podršku i osnažiti otpornost”, rekao je Đukanović.

On je naveo da posljednji izvještaj Međuvladinog panela potvrđuje da globalno političko liderstvo neće opredijeliti uspjeh, ukoliko ne bude odlučne multilateralne akcije sa svih nivoa društvenog, ekonomskog i tehnološkog sistema.

Kako je saopštio, istovremena implementacija i povećanje klimatske ambicije su jedini put ka dostizanju pariskog cilja.

“Revizijom nacionalno utvrđenog doprinosa, Crna Gora je kao ciljnu vrijednost postavila smanjenje emisija od 35 odsto do 2030. godine”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je na Samitu u Glazgovu, Crna Gora iskoračila najavom ambicije smanjenja emisije od 40 odsto, uvjerena u njenu dostižnost na temelju mjera utvrđenih u ključnim nacionalnim strateškim i razvojnim planovima.

Đukanović je rekao da su aktivnosti na novoj reviziji u toku, precizirajući da je izrađena Mapa puta za implementaciju i Šema praćenja i evaluacije napretka, kao i da je ažuriran popis emisija gasova, u skladu sa novom metodologijom Međuvladinog panela.

Za to, prema ocjeni Đukanovića, postoje realna utemeljena, ali izazovi su snažni i veoma skupi, naročito u sektorima energetike i poljoprivrede imajući u vidu negativne efekte pandemije i poremećaje na globalnom planu usljed agresije na Ukrajinu.

“Trajuća unutrašnja politička nestabilnost ograničava fokus na razvojna pitanja i kontinuirano unapređenje kapaciteta za planiranje i sprovođenje klimatske politike i njenu inkorporaciju u sve sektore”, rekao je Đukanović.

On je dodao da bi se time stvarali preduslovi za postepeno smanjenje upotrebe uglja, dugoročni niskokarbonski razvoj i, kao krajnji cilj, klimatsku neutralnost.

“I pored malog učešća u globalnoj emisiji, Crna Gora će nastaviti da preduzima sve neophodne korake u cilju poštovanja međunarodnih obaveza”, poručio je Đukanović.

On je rekao da Crna Gora zelenu transformaciju vidi kao priliku da uđe u period dinamičnog i održivog razvoja koji će garantovati rast ekonomskih aktivnosti, a time i životnog standarda.

“Naš najveći izazov biće kako obezbijediti pravednu tranziciju. Zato podrška razvojnih i finansijskih partnera i snažniji upliv inostranih investicija iz tehnološki najnaprednijih zemalja ostaju neophodni”, naveo je Đukanović.

On je prisutne upitao da li su spremni da u odlučujućoj dekadi ubrzaju klimatsku akciju i sačuvaju planetu.

“Čini se da izbora nemamo. Odgovornost za implementaciju obećanog i prihvaćenog je na svima nama”, dodao je Đukanović.

On je rekao da nije odgovornost samo na globalnom političkom liderstvu i partnerstvu između razvijenog svijeta i zemalja u razvoju, niti na hitnosti usaglašenog i klimatski odgovornog djelovanja vlada, investitora i biznis sektora, već i na svakom građaninu pojedinačno.

“Svi možemo i moramo doprinijeti da ciljevi Pariskog sporazuma postanu naša realnost. Vrijeme curi, a izazovi i problemi s kojima smo suočeni postaju sve kompleksniji”, zaključio je Đukanović.

