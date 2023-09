Posvećeni jačanju kapaciteta za odgovor na vanredne situacije

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada posvećena je jačanju nacionalnih kapaciteta za pripremljenost i odgovor na zdravstvene vanredne situacije, poručeno je sa regionalnog sastanka za zemlje Zapadnog Balkana u Beogradu.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da delegacija Crne Gore učestvovala na sastanku sa tematskim fokusom na potrebu jačanja nacionalnih kapaciteta medicinskih timova za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite tokom hitnih i vanrednih situacija.

Na skupu je naglašeno da je iskustvo tokom COVID 19 pandemije podsjetilo da je efikasan odgovor na vanredne situacije u značajnoj mjeri determinisan kapacitetom za zbrinjavanje urgentnih stanja i snagom zdravstvenog sistema da pruži zdravstvenu zaštitu u slučaju vanredne situacije.

Generalni direktor Direktorata za projekte, inovacije i zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja, Luka Đukanović, istakao je da je Vlada Crne Gore posvećena daljem jačanju nacionalnih kapaciteta za pripremljenost i odgovor na zdravstvene vanredne situacije.

On je naglasio da se konkretni koraci na tom planu preduzimaju u okviru projekta planiranja i uspostavljanja Nacionalnog javnozdravstvenog centra za vanredne situacija.

„Taj centar će, u saradnji sa sektorom za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koordinirati aktivnosti na mobilizaciji nacionalnih i međunarodnih medicinskih timova za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite sa fokusom na građanina i zbrinjavanje akutnih stanja ili povreda tokom vanrednih situacija“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je naveo da se aktivnosti na uspostavljanju tog centra realizuju uz ekspertsku podršku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i finansijsku pomoć Evropske unije (EU).

Kako je kazao, planirano je da Vlada, na predlog Ministarstva zdravlja, usvoji Nacionalni akcioni plan za zdravstvenu sigurnost, kojim će biti potvrđena i politička posvećenost ulaganju u jačanje kapaciteta za zdravstvenu sigurnost, kao pretpostavke zdravije i bezbjednije budućnosti svih građana Crne Gore.

Regionalni sastanak organizovala je SZO, uz finansijsku podršku EU.

Crnogorsku delegaciju, koju je predvodio Đukanović, činili su predstavnici Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, Instituta za javno zdravlje, Kliničkog centra, a na sastanku je učestvovala i šefica SZO u Crnoj Gori Mina Brajović.

