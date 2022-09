Postizanje političke stabilnosti u Crnoj Gori neophodno

Podgorica, (MINA) – Postizanje političke stabilnosti neophodno je kako bi Crna Gora i dalje bila odgovorna članica NATO-a i proaktivan učesnik evropskog procesa, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović se u Pragu sastao sa premijerom Češke Petrom Fialom.

On je zahvalio Češkoj za podršku evropskoj budućnosti Crne Gore i regiona i ukazao na značaj aktivnog odnosa Evropske unije (EU) u odnosu na politiku proširenja.

“Put ka evropskom sistemu vrijednosti najbolji je mogući izbor za zemlje Zapadnog Balkana i Crna Gora se ponaša u skladu sa tim, kao veoma revnostan i odgovoran promoter evropskih vrijednosti u regionu“, kazao je Đukanović.

On je zahvalio Češkoj na dobrom razumijevanju specifičnosti Zapadnog Balkana.

„Uz ocjenu da je dalji napredak u vladavini prava ključna pretpostavka da Crna Gora postane prva sledeća članica EU, Đukanović je upoznao premijera Češke sa aktuelnim političkim prilikama, smatrajući neophodnim postizanje političke stabilnosti kako bi Crna Gora i dalje bila odgovorna članica NATO i proaktivan učesnik evropskog procesa“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je naveo da su odnosi Crne Gore i Češke uzorni, prijateljski, duboko utemeljeni u istoriji i kulturi, što olakšava njihovu dalju nadgradnju u obostranom interesu.

„Visoko je ocijenio saradnju dvije zemlje i sa Višegradskom grupom, ukazujući na mogućnosti jačanja saradnje u ekonomiji, saobraćaju, kroz već pozitivna iskustva, energetici, poljoprivredi i još veće prisustvo čeških investitora u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Fiala je kazao da je zadovoljan što je saradnja između dvije zemlje dobra u mnogim oblastima.

On je naglasio da visoko cijeni principijelni stav Crne Gore u odnosu na rusku agresiju na Ukrajinu, uključujući uvođenje sankcija, imajući u vidu da, kako je rekao, na Balkanu to i nije sasvim podrazumijevajuće.

“Svjesni smo strateškog i dugoročnog značaja takve odluke ne samo u odnosu na agresiju, već i na ruski uticaj uopšte, što je posebno prepoznato i veoma cijenjeno“, kazao je Fiala.

On je, kako je saopšteno, pozdravio predvodničku ulogu Crne Gore u pregovorima sa EU.

Fiala je istakao da je urađeno dosta posla i da su ostvarene značajne reforme.

On je, kako se navodi, naglasio interes Češke da se ide naprijed u procesu integracije Crne Gore i Zapadnog Balkana.

Fiala je poručio da Crna Gora može biti primjer uspješnosti i da mora biti u interesu EU da se i tu postigne korak naprijed.

On se, kako je saopšteno, posebno osvrnuo na pitanje evropske perspektive Zapadnog Balkana, kao prioriteta češkog predsjedavanja Savjetom EU.

Fiala je istakao da ako ne dođe do pomaka u integraciji, prijeti jačanje uticaja trećih strana i istovremeno opada energija i želja zemalja regiona da postanu članice.

Zato će, kako je kazao, nastaviti da ubjeđuje evropske kolege da mora doći do integracije zemalja koje su spremne, jer će doći do problema na Balkanu koje Evropa ne smije sebi da dozvoli.

Fiala je poručio da će Češka i dalje biti posvećena ubrzanju procesa proširenja.

„On je ponovio spremnost da se do kraja godine organizuje Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom, ali ne kao razgovor radi razgovora, već kao razgovor s ciljem dostizanja rezultata“, navodi se u saopštenju.

Fiala je poručio da će ohrabriti i poslovnu zajednicu Češke na još aktivnije učešće u investicionim projektima u Crnoj Gori od obostranog interesa.

„On je iskazao interes njegove zemlje za unapređenjem saradnje u oblasti ekonomije, saobraćaja, i uz dobre rezultate u oblasti odbrane, ukazao na mogućnosti saradnje u energetici i obnovljivim izvorima energije“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS