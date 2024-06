Poslanici završili raspravu o četiri zakona, nastavljaju sjutra

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta završili su danas raspravu o četiri od 12 zakona koji su potrebni za dobijanje Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Poslanici su danas raspravljali o Zakonu o lobiranju, izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku i zakona o sudovima i o Sudskom savjetu i sudijama.

Sjednica Skupštine biće nastavljena sjutra, a na dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, kao i izmjene i dopune zakona o državnom tužilaštvu, o Specijalnom državnom tužilaštvu i o oduzimanju imovinske koristi stačene kriminalnom djelatnošću.

Nakon rasprave poslanici će glasati o razmotrenim predlozima akata.

Poslanici bi u petak trebalo da raspravljaju o predlozima zakona o sprečavanja korupcije, o medijima, o nacionalnom javnom emiteru i o audio-vizualno-medijskim uslugama.

Podršku zakonima su na današnjoj sjednici najavili poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Pokreta Evropa sad, Hrvatske građanske inicijativa, Bošnjačke stranke i Demokratske narodne partije.

Sjednica Skupštine počeće sjutra u deset sati.

