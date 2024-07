Poslanici sjutra o rekonstrukciji Vlade

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaće sjutra o predlogu za rekonstrukciju Vlade, odlučeno je danas na sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine.

Rekonstrukcija Vlade, ulaskom konstituenata nekadašnjeg Demokratskog fronta – Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, predviđena je koalicionim sporazumom potpisanim prilikom formiranja nove skupštinske većine i Vlade krajem oktobra prošle godine.

Koalicionim sporazumom predviđeno je da Vlada bude rekonstruisana najkasnije do izglasavanja budžeta za narednu godinu.

Sjednica Glavnog odbora Bošnjačke stranke, na kojoj će biti odlučeno o ulasku te partije u Vladu Milojka Spajića, zakazana je za 17 sati u Rožajama.

Predlog za promjene u sastavu Vlade još nije stigao u skupštinsku proceduru.

Iz Udruženja pravnika su ranije kazali da se predlog za rekonstrukciju Vlade mora dostaviti parlamentu najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje sjednice.

To je, kako su rekli, precizno utvrđeno Poslovnikom Skupštine.

