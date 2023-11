Poslanici/ce javno da kažu da li su protiv stranog uplitanja

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore treći put je uputio inicijativu za obrazovanje Odbora za praćenje inostranog uplitanja u demokratske procese.

Izvršni direktor te nevladine organizacije Dragan Koprivica, objasnio je da je CDT tu inicijativu prvi put uputio Skupštini u martu 2021., godine, da su je obnovili u junu prošle kada i pored nedvosmisleno iskazane političke podrške nije napravljen najznačajniji formalan korak ka njenoj finalizaciji.

CDT je pozvao poslanike/ce da njihovu inicijativu stave u parlamentarnu proceduru.

“Uvjereni smo da za formiranje ovog Odbora, i u ovom sazivu, postoji više nego dovoljna politička većina, te da je, konačno, došlo vrijeme da javnost čuje precizno javno izjašnjenje poslaničkih klubova po ovom pitanju”, rekao je Koprivica,

On smatra da bi psnivanje ovog Odbora i njegov aktivan rad bila jasna poruka da se Skupština, kao najvažnije političko tijelo, ne miri sa narušavanjem demokratskih procesa, bez obzira na to od koga ono dolazilo.

“Cilj je da “rasprave” o ovoj temi, iz medijskih niša koje se formiraju na društvenim mrežama i u medijima bliskim politikama kojima ovi uticaji politički pogoduju, institucionalizuju i uozbilje, tj. da se vode na jedinom mjerodavnom mjestu – u Skupštini Crne Gore”, kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, inicijativa CDT-a pripremljena je po uzoru na Posebni komitet za strano miješanje u sve demokratske procese u EU (INGE), koji djeluje u okviru Evropskog parlamenta.

Koprivica je dodao da je mandat INGE odbora da radi na procjeni nivoa stranih prijetnji u različitim sferama.

“Glavni nacionalni i evropski izbori širom EU, kampanje dezinformacija na tradicionalnim i društvenim medijima radi oblikovanja javnog mnijenja, sajber napadi koji ciljaju kritičnu infrastrukturu, direktna i indirektna finansijska podrška i ekonomska prinuda političkih aktera i subverzija civilnog društva”, objasnio je Koprivica.

On je rekao da predlog CDT-a predviđa obrazovanje radnog tijela u Skupštini koje bi se, između ostalog, bavilo praćenjem eventualnih inostranih uplitanja u sve demokratske procese u Crnoj Gori i kontrolom učinaka Vlade na ovom polju.

Koprivica je kazao da je CDT predložio da Odbor utvrđuje moguća područja za koja bi bile potrebne zakonodavne i druge mjere koje mogu dovesti do efikasnog odgovora na sistemsko podrivanje demokratskih procesa, ne ugrožavajući pri tom najvažnije demokratske postulate slobode govora, političkog djelovanja, i zaštite prava na slobodno djelovanje medija.

“Želimo da naša inicijativa, ukoliko ima političke volje, uđe u skupštinsku proceduru na način da taj formalni predlog potpišu predstavnici poslaničkih klubova i vlasti i opozicije, što je moguće dogovoriti na sastanku Kolegijuma predsjednika Skupštine”, naveo je Koprivica.

On smatra da bi se na taj pokazala odlučnost za rješavanje tog problema i demonstrirala nova politička kultura i pokrenulo jačanje ustavnog položaja Skupštine.

“Zato još jednom pozivamo poslanice i poslanike da u ovom sazivu parlamenta pokažu značajno odgovornije ponašanje i da se sistemski posvete izgradnji demokratskih instrumenata kontrole, koji će omogućiti sprečavanje podrivanja naših demokratskih procesa”, zaključio je Koprivica.

