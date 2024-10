Port of Adria: Testiraćemo sve zaposlene

Podgorica, (MINA) – Port of Adria testiraće sve zaposlene na prisustvo teških metala, saopštili su iz te kompanije navodeći da će, kao i do sada, nastaviti da obezbjeđuju odgovarajuću zaštitnu opremu radnicima.

Iz Port of Adria kazali su da u skladu sa crnogorskim pravnim propisima, Aktom o procjeni rizika, zaposleni u toj kompaniji, koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom, prolaze godišnje ljekarske preglede kako bi se utvrdila njihova sposobnost za obavljanje radnih zadataka.

Navodi se da je iz tog razloga, Port of Adria potpisala ugovor sa Medicinom rada (u ovom slučaju Dom zdravlja u Baru, Medicina rada) za sprovođenje tih godišnjih ljekarskih pregleda.

Kako se dodaje, vrstu pregleda i potrebne testove ne određuje poslodavac, već Medicina rada, koja ima sve relevantne informacije o radnim mjestima (dostavljeni opisi poslova) i vrsti tereta kojim zaposleni rukuju.

“Port of Adria je obezbijedila, i nastavlja da obezbjeđuje, svim zaposlenima, naročito onima na radnim mjestima sa povećanim rizikom, odgovarajuću zaštitnu opremu koju su dužni da koriste tokom rada”, kaže se u saopštenju.

To, kako se dodaje, uključuje izdavanje maski, rukavica i jednokratnih odijela za rukovanje opasnim teretom prilikom svakog takvog zadatka.

“Port of Adria je takođe obučila zaposlene o bezbjednim radnim praksama, kroz ovlašćenu organizaciju, sa posebnim naglaskom na rad s opasnim materijama, za šta su položili državne ispite”, navodi se u saopštenju Port of Adria.

Iz te kompanije su rekli da su pored toga u skladištima postavljeni znaci upozorenja i bezbjednosna uputstva za rukovanje opasnim materijama.

“Što se tiče godišnjih ljekarskih pregleda, Medicina rada do sada nije imala tehničke mogućnosti za obavljanje detaljnih analiza krvi (kao što su testovi na prisustvo teških metala)”, kaže se u saopštenju Port of Adria.

Oni su naveli da, poput mnogih drugih sličnih poslodavaca, očekuju da relevantne državne institucije obezbijede odgovarajuće stručne institucije i tehničke mogućnosti za sprovođenje adekvatnih testova.

“Imajući u vidu nedostatak testova, Port of Adria je samostalno preduzela inicijativu da zaštiti zdravlje svojih zaposlenih, i pored godišnjih pregleda koje sprovodi Medicina rada, potpisala ugovor sa privatnom klinikom u Baru i ugovorila da zaposleni budu podvrgnuti testovima na prisustvo teških metala”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da nakon što su rezultati pokazali da određeni zaposleni imaju nivo teških metala u krvi znatno iznad dozvoljene granice, Port of Adria je konsultovala kliniku i dogovorila dodatne testove u Berlinu koji će ukazati na sljedeće korake – moguće liječenje i neophodne terapije ako bude bilo potrebno.

“Tek nakon što su sve ove informacije bile dostupne Port of Adria je organizovala sastanak sa predstavnicima sindikata kako bi ih informisao o situaciji i planovima da se pronađe najbolje rješenje za zdravlje zaposlenih”, kaže se u saopštenju Port of Adria.

Oni su dodali da su poslali pisane obavijesti Domu zdravlja Bar (Medicina rada) i Inspekciji za zaštitu i zdravlje na radu o cijeloj situaciji, jer je, kako se dodaje, to osnovna odgovornost državnih institucija.

“Da obezbijede mjere, stručne institucije i medicinske tehničke mogućnosti za zaštitu javnog zdravlja, kako bi poslodavci i zaposleni mogli da imaju koristi od ovih mjera za zdravlje i sigurnost zaposlenih”, dodaje se u saopštenju.

Iz Port of Adria kazali su da se raznim vrstama rasutih tereta (koji mogu negativno uticati na zdravlje zaposlenih ili bilo koga ko radi na području barske luke) u Luci Bar rukuje već 50 godina, i da je ovo prvi put da je jedan poslodavac na lučkom području zahtijevao i sproveo tu vrstu biološkog monitoringa zaposlenih.

Oni su naveli da namjeravaju da testiraju sve zaposlene.

A, kako se dodaje, predlažu da se to testiranje obavi za sve zaposlene i trećih osoba koja rade na cijelom području luke, a ne samo u dijelu Port of Adria.

Iz te kompanije su napomenuli da nijedan zaposleni nije prijavio simptome trovanja, osjećaj slabosti ili bilo kakve zdravstvene probleme povezane sa ovom vrstom rada.

“Međutim, bez obzira na to, Port of Adria je odmah prestala da angažuje sve zaposlene u istovaru i utovaru ovog tereta kako bi se spriječila dalja izloženost”, kaže se u saopštenju.

