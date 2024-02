Popa: Ukrajinska bezbjednost je naša bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Ruska invazija na Ukrajinu predstavlja egzistencijalnu prijetnju bezbjednosti Evrope, kazala je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa i poručila da će Unije nastaviti da čini sve što je potrebno kako bi podržala Ukrajinu u tom ratu.

Ona je ukazala da je prošlo dvije godine od, kako je navela, ničim izazvanog napada Rusije na Ukrajinu.

“Ovaj rat agresije donio je tešku patnju ukrajinskom narodu i izvazvao nevjericu širom svijeta, utičući na sve nas. Inspirisani smo izuzetnom otpornošću Ukrajinaca i nepokolebljivom voljom da se bore za svoju slobodu”, rekla je Popa u video obraćanju povodom druge godišnjice rata u Ukrajini.

Danas je dvije godine od ničim izazvane Ruske masovne invazije na Ukrajinu.

Nastavićemo da činimo sve što je potrebno, koliko god bude potrebno, da podržimo Ukrajinu.

Ona je istakla da je EU bila uz Ukrajinu od prvog dana, navodeći da je toj zemlji pruženo 85 milijardi EUR u humanitarnoj, finansijskoj, ekonomskoj i vojnoj podršci.

Popa je podsjetila da je Ukrajina postala kandidat za članstvo u EU i da će uskoro započeti pregovore o pristupanju.

“Nastavićemo da činimo sve što je potrebno, koliko god bude potrebno, da podržimo Ukrajinu”, poručila je Popa.

Ona je kazala da su zahvalni Crnoj Gori što je bila uz EU u zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, kao osnove međunarodnog poretka.

Popa je istakla da se ovaj rat tiče svih.

“Ruska invazija, koja je već počela 2014. u Donbasu i Krimu, predstavlja egzistencijalnu prijetnju bezbjednosti Evrope. Ukrajinska bezbjednost je naša bezbjednost”, zaključila je Popa.

