Popa: EU partneri očekuju opšti konsenzus po pitanju evropskih integracija Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropski partneri očekuju opšti konsenzus po pitanju evropskih integracija Crne Gore, a od isporučivanja konkretnih rezultata zavisiće brzina napretka na tom putu, kazala je ambasadorka Evropske unije (EU) Oana Kristina Popa.

Ona je danas razgovarala sa predsjednikom i potpredsjednikom Socijaldemokrata, (SD) Damirom Šehovićem i Borisom Mugošem o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori.

Popa je, kako se navodi u saopštenju SD-a, istakla neophodnost zadržavanja proevropskog kursa Crne Gore.

Prema njenim riječima, Crna Gora u EU ima prijatelje i pruženu ruku saradnje na putu ka punopravnom članstvu u porodicu evropskih država.

Popa smatra da je neophodno da svi politički subjekti daju vjetar u leđa evropskom putu Crne Gore, izdižući se iznad dnevnopolitičkih tema koje, kako je navela, vrlo često opterećuju napredak na tom putu.

„Evropski partneri očekuju opšti konsenzus po pitanju evropskih integracija Crne Gore, a od isporučivanja konkretnih rezultata zavisiće brzina napretka na tom putu“, poručila je Popa.

Šehović je, kako se navodi, istakao neophodnost zadržavanja proevropskog kursa Crne Gore, ali i sistema vrijednosti koji je ključan, jer EU, prema njegovim riječima, nijesu štrikovi nego vrijednosti.

Dodaje se da je Šehović posebno istakao konstruktivnu ulogu crnogorske opozicije, sa akcentom na SD, prilikom donošenja ključnih odluka u parlamentu koje su bile neophodne za napredak Crne Gore na evropskom putu.

Šehović je rekao da za očigledan evropski napredak posljednjih mjeseci nije zaslužna Vlada već parlament.

„Odnosno opozicija koja je obezbijedila nedostajuću podršku do kvalifikovane većine za izbor sedmog sudije Ustavnog suda, tri nova člana Sudskog savjeta i, u konačnom, novog vrhovnog državnog tužioca”, dodao je Šehović.

On je kazao da SD, nezavisno od toga je li u vlasti ili opoziciji, uvijek državni interes stavlja ispred partijskog.

„A interes Crne Gore je bio, jeste i mora ostati napredak na njenom evropskom putu“, kazao je Šehović.

Iz SD-a su rekli da su Šehović i Mugoša izrazili zabrinutost zbog toga što dominantan uticaj na parlamentarnu većinu imaju politički subjekti koji otvoreno zagovaraju proruske stavove i koji suštinski „ne daju podršku evropskom putu Crne Gore, iako to deklarativno čine“.

Oni su naveli da su ti politički subjekti najzaslužniji za devalvaciju sistema vrijednosti „kojoj nažalost svjedočimo”, posebno posljednjih mjeseci.

„Krajnje je vrijeme da predsjednik Vlade napravi jasan otklon od ovakvih retrogradnih politika, za koje je i sam jednako odgovoran, budući da zajedno vrše vlast”, poručili su Šehović i Mugoša.

