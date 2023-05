Popa: Crna Gora da ostane na kursu reformi i EU integracija

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je jako važno da ostane na kursu reformske agende, kao i da se uzdigne iznad političkih razlika i da se fokusira na evropske integracije, rekla je ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Ona je, uoči proslave Dana Evrope u Podgorici, kazala Televiziji Crne Gore (TVCG) da je taj dan uvijek važan, kao i da je prethodna godina bila veoma izazovna.

“Vjerovatno smo mi generacija Evropljana koji prolaze kroz vrijeme koje još niko nije prolazio od osnivanja Unije”, kazala je Popa, prenosi portal RTCG.

Ona je podsjetila na rat u Ukrajini i krize koje su uslijedile, kao i nedavne tragedije u Srbiji.

“Rekla bih da smo kroz ove izazove pokazali da smo ujedinjeni i da je solidarnost naša snaga i da smo vjerovatno ujedinjeniji nego ikada u istoriji EU. Jako sam ponosna što to mogu reći”, navela je Popa.

Ona je rekla da vjeruje da ljude u Crnoj Gori ne ujedinjuju samo problemi već i perspektiva integracije u EU.

“I da će uspjeti da se prebrode sve te političke nesuglasice i da se fokusiraju na ono što je važno, a to je pristupanje EU”, dodala je Popa.

Ona je kazala da je činjenica da je demokratija “malo haotična”.

“Za Crnu Goru je jako važno da ostane na kursu reformske agende, da se uzdigne iznad političkih razlika i da se fokusira na ono što ujedinjuje ljude, i na strateške ciljeve Crne Gore, a jedan od njih je integracija u EU”, zaključila je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS