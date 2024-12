Ponovo prekinuta sjednica Skupštine

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Crne Gore ponovo je danas prekinuta nakon što su poslanici opozicije saopštili da neće dozvoliti njeno održavanje.

Opozicioni poslanici su se okupili oko stola predsjedavajućeg, nakon čega je predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio da zaključuje sjednicu.

Mandić je kazao da je prinuđen da poslanicima opozicije izrekne odgovarajuću mjeru.

„Ja to ne želim, ali vi tražite da to uradim. Ja želim da budemo svi zajedno. Spremni samo na leđima da vas nosimo i da uđemo u Evropsku uniju”, rekao je Mandić.

Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković Kuč kazala je na početku zasjedanja da je odluka Ustavnog suda u odnosu na dopis predsjendika države Jakova Milatovića potvrdila da je Ustavni odbor izašao iz svojih nadležnosti, nasilnički narušio ustavni poredak, ponizio Ustavni sud i obesmislio Ustav.

“Zbog čega opozicija neće dozvoiti održavanje sjednica i redovnost u parlamentu koji je stavljen u službu vladajuće većine. Dok vladajuća garnitura ne vrati stvar u pređašnje stanje, imaćete krizu parlamentarizma i blokadu rada parlamenta“, poručila je Vuković Kuč.

Opozicija je ranije najavila da neće dozvoliti održavanje sjednica Skupštine dok se ne povuče odluka o prestanku funkcije sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović.

