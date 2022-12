Ponovo napadnut Juventasov LGBTIQ centar u Podgorici

Podgorica, (MINA) – U Podgorici su danas ponovo napadnute prostorije LGBTIQ Drop in centra, saopšteno je iz Juventasa.

Iz te nevladine organizacije (NVO) saopštili su da je šest osoba, sa metalnim šipkama u rukama, prijetilo osoblju LGBTIQ centra i prisutnim klijentima i pokušalo da razbije staklo na ulaznim vratima.

„Tom napadu je prethodilo više incidenata koji su se tokom prethodnih dana dogodili u okolini LGBTIQ centra, kada je više mladića prijetilo osoblju centra nakon završetka radnog vremena, kada su odlazili kući“, naveli su iz Juventasa.

Navodi se da NVO Juventas, Kvir Montenegro, Spektra, Stana i Montenegro prajd zahtijevaju od nadležnih institucija da hitno pronađu napadače i procesuiraju ih u skladu sa zakonom.

„Imajući u vidu da se takvi događaji tokom ove godine događaju kontinurano, bez adekvatnog odgovora insitucija sistema, poručujemo da ćemo beskompromisno nastaviti našu borbu protiv nasilja i mržnje, ma od koga ona dolazila“, navodi se u saopštenju.

Iz Juventasa su pozvali ukupnu javnost, donosioce odluka i međunarodnu zajednicu da ulože sve napore da se zaustave zabrinjavajuće rastuća mržnja i netrpeljivost koje u Crnoj Gori postaju svakodnevica i razaraju društvo.

