Poništeno rješenje kojim se prekida aktivna služba Lazarevića u VCG

Podgorica, (MINA) – Komisija za žalbe Vlade Crne Gore poništila je rješenje ministra odbrane Dragana Krapovića kojim je prekinuo aktivnu službu u Vojsci Crne Gore (VCG) načelniku Generalštaba Zoranu Lazareviću, piše Antena M.

Navodi se da je poništeno rješenje koje je Krapović donio 3. septembra i prema kome Lazareviću prestaje aktivna služba u VCG zaključno sa narednim danom.

Vladina Komisija za žalbe ocijenila je da je Krapovićevo rješenje u suprotnosti sa Zakonom o upravnom postupku.

Ukidanjem rješenja Krapovića ostaje na snazi prethodno, koje je prošle godine donio tadašnji vršilac dužnosti ministra odbrane Filip Adžić, a kojim je Lazareviću, nakon sticanja uslova za penziju, aktivna služba produžena do 8. juna 2025. godine.

