Živković: Vladajuće partije pokušale da odvoje dijasporu od Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vladajuće partije pokušale su da odvoje dijasporu od Crne Gore, i za to će biti kažnjene na parlamentarnim izborima 11. juna, kazao je nosilac liste “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” Danijel Živković.

On je na tribini u Gusinju kazao da zna da su Gusinjani domaćini koji uredno vode svoje domaćinstvo.

Živković je naglasio da je siguran da bez dijaspore koja dolazi iz Gusinja ne bi mogli da se razvijaju ni gusinjski kraj, ni Crna Gora.

On je zahvalio dijaspori koja je, kako je rekao, dala nemjerljivi doprinos razvoju Crne Gore i gusinjskog kraja.

“I posebno zahvalnost dijaspori i svima vama koji ste dali puni doprinos da Crna Gora danas bude svoja kuća i da u ovoj našoj kući možemo graditi lično dostojanstvo”, rekao je Živković.

On je crnogorskoj dijaspori poručio da ne sluša “političke prevrtljivce” i da ne misli da će oni realizovati planove i da će im oduzimati biračka prava.

“Ulažite u Crnu Goru, mi ćemo vam obezbijediti investicioni ambijent. Niko neće imati pravo, niti će moći dok smo mi tu da otjera dijasporu iz domova i sa mjesta koje njima pripada, jer su oni rođeni ovdje i daju nemjerljiv doprinos razvoju i ovoga kraja i ukupno Crne Gore”, rekao je Živković.

Kako je kazao, lista Zajedno je garancija da će dijaspora uvijek biti dobrodošla u Crnu Goru.

Živković je rekao da se, ako se govori o patriotizmu koji ne podrazumijeva samo mahanje zastavama, onda govori i o multivjerskom skladu, o emociji i ljubavi prema državi.

“Kada govorimo o patriotizmu onda govorimo o poštovanju onog nasljeđa kojeg su nam preci ostavili, o onoj našoj antifašističkoj vertikali. Kada govorimo o patriotizmu onda taj patriotizam ima pravu mjeru upravo ovdje u Gusinju, jer je to mjera patriotizma koju vi pokazujete u kontinuitetu”, kazao je Živković.

On je istakao da su predstojeći izbori jedinstvena šansa koja se ukazala.

“Do 11. juna svi zajedno treba da razgovaramo sa dobronamjernim ljudima iz gusinjskog i drugih krajeva Crne Gore, da im ukažemo šta su vlasti radile u prethodne tri godine, ali isto tako da im kažemo šta ćemo mi uraditi u narednom vremenskom period”, rekao je Živković.

Predsjednica Opštine Gusinje Anela Čekić kazala je da je Gusinje veliko gradilište, da se radi glavna gradska ulica, put Gusinje – Vusanje, saobraćajnica od džamije Čekića, most na rijeci Vruji, a da za most na rijeci Vuči otpočinju radovi.

Ona je kazala da stipendiraju studente, podržavaju prvake, a da je naknada za novorođeno dijete sada 300 EUR.

Čekić je istakla da podržavaju i poljoprivrednu proizvodnju i da uveliko realizuju IPA projekte, dok turizam već sad daje najveći zamah privredi Gusinja.

Kandidat za poslanika Demir Bajrović ocijenio je da su prethodne dvije vlade svojim neodgovornim politikama Crnu Goru od lidera u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) dovele do toga da je država danas zaustavljena na putu evropskih integracija.

On je kazao da je zaustavljen i ekonomski razvoj Crne Gore.

“Svjedoci smo da novih kapitalnih projekata u Crnoj Gori skoro i da nema, ali i oni započeti su zaustavljeni. Prema tome, ako neće oni, mi ćemo ih zajedno pokrenuti kroz investicioni ciklus od milijardu EUR”, rekao je Bajrović.

