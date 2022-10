Živković: Skupštinu trebalo predati Bošnjak da bi se Đukanović smijenio bez mišljenja US

Podgorica, (MINA) – Skupštinu je trebalo predati potpredsjednici parlamenta Branki Bošnjak kako bi se Miodrag Lekić izabrao bez dobijenog mandata u skladu sa Ustavom, a predsjednik države Milo Đukanović smijenio bez mišljenja Ustavnog suda, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković.

Poslanici u petak nijesu izglasali inicijativu za razrješenje predsjednice parlamenta Danijele Đurović.

Živković je na Tviteru /Twitter/ napisao da je ono što nije uspio sa Bulajićem, jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić najavio sa Bošnjak.

On je kazao da se više puta moglo vidjeti kako izgleda rušenje ustavnog poretka od DF-a.

“Sada je Skupštinu trebalo predati u ruke Branke Bošnjak, kako bi se izabrao Lekić bez dobijenog mandata u skladu sa Ustavom, a sve okončalo razriješenjem predsjednika države bez mišljenja Ustavnog suda. Režiseri u Beogradu, izvođači u Podgorici, pokušaj – neuspio”, rekao je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS