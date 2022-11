Za političku marginalizaciju Roma odgovorni i vlast i opozicija

Podgorica, (MINA) – Odgovornost za to što Romi i dalje nemaju svog predstavnika u parlamentu je i na vlasti i na opoziciji, smatra Mehdina Kašić Šutković, projekt koordinator u Inicijativi mladih za ljudska prava (IYHR).

Romi su, 30 godina nakon uvođenja višestranačja u Crnoj Gori, jedina nacionalna manjina koja nema svog predstavnika u Skupštini.

Na pitanje ko je kriv za takvo stanje, Kašić Šutković je rekla da je odgovornost i na vlasti i na opoziciji.

„I vlast i opozicija bi trebalo zajedničkim dijalogom postignu dogovor koji će poboljšati stanje Roma u našoj zemlji“, kazala je Kašić Šutković agenciji MINA.

Prema njenim riječima, Zakon o izboru poslanika i odbornika ne osigurava autentičnu zastupljenost manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Skupštini.

„Neophodno je nastaviti sa reformom izbornog zakonodavstva“, smatra Kašić Šutković.

Ona je ocijenila da to što nemaju svoje predstavnike u Skupštini mnogo utiče na položaj pripadnika romske zajednice u društvu.

„Jedina su nacionalna manjina koja nema svog predstavnika, pritom spadaju i u posebno ranjivu kategoriju i jedna su od najsiromašnijih zajednica u Crnoj Gori“, pojasnila je Kašić Šutković.

Kako je navela, ukoliko bi se Romima omogućilo da imaju svog predstavnika u Skupštini, to bi umnogome popravilo njihov, kako društveni, tako i politički položaj.

Kašić Šutković je kazala da je prethodni Strateški okvir Evropske unije (EU) prije svega bio usmjeren na socioekonomsku integraciju Roma.

Ona je podsjetila da je 2020. objavljen pojačani i reformisani strateški okvir EU-a za Rome, kojim se utvrđuje sveobuhvatan pristup s tri stuba.

Taj pristup, kako je kazala, dopunjuje socioekonomsko uključivanje marginalizovanih Roma sa ciljem podsticanja ravnopravnosti i učešća.

„Svi Romi bi trebalo da imaju mogućnost ostvaritvanja svog punog potencijala i da budu aktivni učesnici u političkom, društvenom i kulturnom životu“, naglasila je Kašić Šutković.

Na pitanje koliko su Romi zainteresovani i motivisani za političko organizovanje, ona je kazala da romska populacija ne poznaje u dovoljnoj mjeri politički sistem, način njegovog funkcionisanja, mogućnosti za uključivanje, načine uticaja i vrste promjena koje se uticajem mogu ostvariti.

„Postojeće političke partije skoro da ne tretiraju Rome kao političku zajednicu, ne pokazujući interes za prepoznavanje problema Roma i političko posredovanje u njihovom rješavanju“, navela je Kašić Šutković.

Sve to, kako je kazala, doprinosi da se Romi i dalje drže na margini.

„Ukoliko bi bili aktivniji i više se edukovali o tome šta dobijaju ukoliko imaju svog političkog predstavnika, vjerujem da bi se njihova situacija mnogo popravila“, dodala je Kašić Šutković.

Upitana koliko predrasude u društvu utiču na pasivnost većine pripadnika romske populacije da se bave nekim javnim poslom, naročito politikom, ona je rekla da su predrasude prema Romima duboko ukorijenjene.

Prema riječima Kašić Šutković, napori koje nevladine organizacije ulaži da se situacija promijeni ne daju velike rezultate.

Ona smatra da mediji takođe imaju veoma važnu ulogu kada je u pitanju razbijanje predrasuda o Romima, i da bi više pozitivno-afirmativnih tekstova o pripadnicima romske nacionalnosti svakako doprinjelo smanjenju tih predrasuda.

„Samim tim, vjerujem da bi to doprinjelo i da se Romi, posebno mladi, više aktiviraju i uključe u društveno-politički život, kako bi obezbijedili bolji položaj za sebe i svoju zajednicu“, rekla je Kašić Šutković.

Komentarišući dešavanja nakon nedavnih protesta u Podgorici, kad su pojedinci, pa i javne ličnosti, targetirali predstavnike Roma koji su učestvovali na tim skupovima, objavljujući njihove fotografije uz podrugljive komentare, Kašić Šutković je rekla da je to odraz kako društvo gleda na Rome.

Kako je navela, govor mržnje i netrpeljivosti je veoma izražen prema njima, posebno u političkom kontekstu kada se oni najčešće iskorišćavaju.

„Naše društvo prije svega treba da se osvijesti, da shvati da smo svi mi jedan narod i tako da gleda na sve manjinske nacionalne zajednice“, smatra Kašić Šutković.

Prema njenim riječima, Crna Gora je multikulturalna zemlja, a samo uz solidarnost građana može postati i interkulturalna.

„Situacija u Podgorici je još jedan odraz kako naše društvo gleda na Rome. Kao društvo smo pobacili.

Dok naši građani i građanke ne shvate da smo svi jednaki i da su nam svima prava ista, teško da možemo da mrdnemo sa mrtve tačke kada je u pitanju diskriminacija i govor mržnje“, poručila je Kašić Šutković.

