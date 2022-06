Za Demokrate prihatljivo sve što dogovore Vlada i SPC

Podgorica, (MINA) – Za Demokratsku Crnu Goru prihatljivo je sve što Vlada Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva (SPC) dogovore i usaglase, kazali su iz te stranke.

Iz Demokrata su poručili da su principijelno na istim pozicijama u odnosu na pitanje temeljnog ugovora, kao i za vrijeme prethodne Vlade i raznih radnih verzija koje su se pojavljivale u javnosti, što formalno, što neformalno.

„Sve što u konačnom dogovore i usaglase dvije ugovorne strane, u ovom slučaju Vlada i SPC je prihvatljivo i za nas“, navodi se u saopštenju Demokrata.

Oni su naveli da se za sada se oglasila samo jedna ugovorna strana, i to sa različitim tonovima u Vladi i vjerovatno sa različitim motivima.

„Treba sačekati stav i druge ugovorne strane i konačnu verziju temeljnog ugovora, imajući u vidu da je gospodin Abazović prevario svakog sa kim je radio, što tvrdi najveći dio političkih subjekata u Crnoj Gori, a danas svjedočimo i onih koji podržavaju njegovu Vladu“, kaže se u saopštenju.

Iz Demokrata su naglasili da se od svog osnivanja do danas iskreno zalažu za ravnopravan i punopravan status svih crkava i vjerskih zajednica.

„U tom smislu insistiramo da se odnos između SPC i države riješi potpisivanjemtTemeljnog ugovora na zadovoljstvo obje ugovorne strane“, naveli su iz Demokrata.

Iz te stranke su kazali da su izmijenjenim Zakonom o slobodi vjeroispovijesti, za koji su se i pored opstrukcija izborili u Skupštini, stvorene sve pretpostavke da se pitanje ugovornog odnosa riješi na evropski i civilizacijski način.

„Predmetno pitanje se mora najhitnije riješiti, jer nerješavanje pitanja odnosa države i Crkve može biti prihvatljivo samo za one koji ovo pitanje hoće da drže u vazduhu, kako bi prijeteći Crkvi i vjerskim zajednicama ubirali jeftine, ali ujedno i vrlo opasne političke poene, produkujući podjele“, dodali su iz Demokrata.

