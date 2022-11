Vuksanović Stanković: SDP neće glasati za nametnute sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) neće glasati za nametnute sudije Ustavnog suda, kazala je poslanica te stranke Draginja Vuksanović Stanković.

Ona je novinarima u Skupštini, nakon sastanka predstavnika parlamentarnih stranaka, kazala da su na sastanak došli da bi imali konstruktivan razgovor, ali da od toga nije bilo ništa jer ga je minirao Demokratski front (DF).

„Ako imamo DF koji diriguje a ostali ga slijepo slijede, postavlja se pitanje ko je za dogovor, a ko nije“, rekla je Vuksanović Stanković.

Vuksanović Stanković je kazala da se, kada se usaglašava politička većina, ne vodi fingirani dijalog.

„Nećemo pristati da nam bilo kakva rješenja nameće DF“, poručila je Vuksanović Stanković.

Kako je kazala, traže povlačenje Zakona o predsjedniku, dodajući da je jasno da je neustavan.

„Cijela evropska zajednica je rekla da je zakon neustavan, ali tak zakon je novoj parlamentarnoj većini nametnuo DF, glavni miner dijaloga u Crnoj Gori“, kazala je Vuksanović Stanković.

Ona je istakla da traže i dogovor oko izbora sudija Ustavnog suda, što podrazumijeva dijalog.

Vuksanović Stanković je dodala da traže i vanredne parlamentarne izbore.

„Jednu od ključnih odgovornosti snosi Đurović, koja je pod pritiskom DF-a sazvala saatanak. Ona je trebalo da bude tačka spajanja, a ne miniranja“, dodala je Vuksanović Stanković.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da ne postoji pravnik koji će reći da su izmjene Zakona o predsjedniku Crne Gore ustavne.

“Potpuno je saglasje da se radi o neustavnom zakonu. Ne radi se o imenima, već o ustavnom sistemu”, dodao je Mugoša.

On je rekao da će se, kada se povuče zakon o predsjedniku, razgovarati u potpuno drugoj amosferi o izboru sudija Ustavnog suda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS