Vujović: Ustavni sud ne može odbaciti žalbu SDP-a

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud ne može odbaciti žalbu Socijaldemokratske partije (SDP) na rješenje Državne izborne komisije (DIK) u vezi saponavljanjem izbora na jednom biračkom mjestu u Kolašinu, budući da je o identičnoj stvari već odlučio pozitivno, smatra generalni sekretar te stranke Ivan Vujović.

DIK je u utorak odbacio kao neblagovremen prigovor SDP-a u vezi ponavljanja izbora na biračkom mjestu u Srednjoj školi “Braća Selić”u Kolašinu, za koje je nosilac liste Pravda za sve Vladimir Leposavić povukao ustavnu žalbu.

Vujović je agenciji MINA kazao da su predali žalbu Ustavnom sudu i da smatra da će taj sud imati veoma lak zadatak, budući da je o identičnoj stvari u vezi sa ponavljanjem izbora na jednom biračkom mjestu Cetinju već odlučio pozitivno, usvajajući predlog SDP-a.

Prema riječima Vujovića, slučaj je više nego prost.

„Na kraju, volio bih da mi neko ko išta zna o pravu, objasni kako će se, sve i da Ustavni sud odbaci našu žalbu iz nekog razloga, utvrditi konačni rezultati izbora u Kolašinu, ako znamo da je na snazi nikad osporeno rješenje Opštinske izborne komisije o poništenju izbora na biračkom mjestu “Braća Selić””, rekao je Vujović.

On smatra da ne postoji teorijska šansa za tako nešto dok se izbori na tom biračkom mjestu ne ponove, ili da Ustavni sud „primijeni klasično pravno nasilje”.

“To što je negator genocida (Vladimir) Leposavić napravio bijedni pravni manevar odustajanja od žalbe, samo da bi napravio štetu SDP-u, ne znači apsolutno ništa sa stanovišta legalnosti izbornog procesa u njegovoj najelementarnijoj formi“, kazao je Vujović.

Kako je naveo, sve to upućuje na činjenicu da ne postoji mogućnost da se o zahtjevu SDP-a u vezi sa biračkimmjestom u Kolašinu, makar u krajnjem, ne odluči pozitivno.

Vujović je kazao da su se sa Leposavićem u isto “kolo opstrukcije” SDP-a uhvatili mnogi, uključujući i one koji tvrde da su partneri.

“Vidi se po ovome i po ponašanju nakon izbora koliko su bili iskreni i kako to partnerstvo doživljavaju”, rekao je Vujović.

SDP je, prema njegovim riječima, dokazao da je pokraden minimum nekoliko stotina glasova kroz fabrikovanje takozvanih nevažećih listića.

“Ako znamo da nam u ovom trenutku fali 60-ak glasova, svima je jasno o kakvom obimu štete se radi. Jasno smo pokazali crnogorskoj javnosti da je na samo oko pet posto pregledanog materijala bilo 30-ak takvih otkrivenih slučajeva”, naveo je Vujović.

U SDP-u, kako je rekao, priznaju da nijesu uspjeli da obezbijede adekvatnu kotrolu na mnogim biračkim mjestima, ali smatraju da to nije razlog da ih neko potkrada.

“Zbog svega toga želim da javnost u Crnoj Gori shvati da se mi samo borimo za zaštitu naših prava, jer znamo,tvrdimo i pokazali smo da smo oštećeni”, istakao je Vujović.

On je kazao da se SDP koristizakonskim i ustavnim pravima i mehanizmima, za razliku od mnogih drugih koji se,kako je rekao, koriste raznim prljavštinama i zloupotrebama u izbornom procesu.

“Mi samo imamo zakon na raspolaganju i sve ovo radimo ne ugrožavajući nikoga već,naprotiv, štiteći pravni poredak i Ustav Crne Gore”, poručio je Vujović.

Komentarišući optužbe da je na djelu izborni inženjering, Vujović je rekao da one u kontinuitetu u posljednje vrijeme dolaze od predstavnika Pokreta Evropa sad (PES), koji je do nedavno bio vanparlamentarna partija.

On je kazao da je PES, uprkos tome što nije finansiran iz državnog budžeta, uspio da potroši milione EUR na izborne kampanje u prethodnih deset mjeseci, i upitao odakle novac za to.

“Da li su tako skupe kampanje plaćali u običnoj ili kripto valuti, pa su možda neki svjetski kripto prevaranti, poput Do Kvona, dali kakav finansijski doprinos? Ne tvrdim neodogovrno poput njih, već samo pitam”, naveo je Vujović.

On je ukazao da je predsjednički kandidat PES-a, Jakov Milatović,u drugom krugu predsjedničkih izbora povećao broj glasova za više od 120 hiljada.

“Treba li onda neko da optuži sve te ljude da su kupljeni ili glasali iz nečasnih motiva, kao što je predstavnik PES-a optužio onih 375 Cetinjana koji su glasali za SDP na ponovljenim izborima. Dakle, više nego sramno i bijedno”, rekao je Vujović.

Kako je naveo, cijela crnogorska javnost zna da je SDP jedna od rijetkih partija čiji su glasovi “čisti kao suza”, pa tako i tih devet hiljada glasova na proteklim parlamentarnim izborima.

“Jer, niti nas finansira bilo kakav kriminal ili klan, niti smo miljenici susjedne države pa da nam odatle pune džepove, niti drugujemo sa svjetskim kripto prevarantima. Nema nas ni u SKY aplikacijama kao mnogih drugih, niti imamo ijedan medij ili centar moći iza sebe”, dodao je Vujović.

On je poručio da poštuju kada se neko ne saglasi sapolitikom SDP, ali da neće dozvoliti nikome da ih“valja u blato kojekakvim besmislicama i gadostima, kako to čine predstavnici PES-a u ovih desetdana”.

“Nećemo jer je to moralni kapital koji nosi SDP, koji mu priznaju i najveći politički protivnici i koji, slobodno mogu reći, nema niko na parlamentarnoj sceni”, zaključio je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS