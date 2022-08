Vučurović: DF spreman da vodi Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) spreman je da preuzme odgovornost i da vodi Crnu Goru, saopštili su iz tog političkog saveza dodajući da je vrijeme za poštovanje izborne volje građana od posljednih parlamentarnih izbora.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović rekao je da, sudeći po atmosferi koja se pravi nakon pada Vlade Dritana Abazovića, Crna Gora je i “zvanično protektorat u kome se za sve pitaju (Vladimir) Bilčik, (Miroslav) Lajčak, a pridodaje se i (Tonino) Picula”.

“Nevjerovatno je da dio političkih struktura toliko želi i voli da zavisi od stranih centara moći i da prezire ono što je glas i volja naroda”, rekao je Vučurović agenciji MINA.

Zato je, kako je naveo Vučurović, veoma važno vratiti se na prirodno stanje, na ono što su građani odlučili na izborima.

“DF je 30. avgusta osvojio ubjedljivo najviše mandata od pobjednika na izborima, pa shodno tome zna se šta kome pripada u nekoj eventualnoj budućoj vladi”, saopštio je Vučurović.

On je rekao da je tako svuda u Evropi, pa će tako biti i u Crnoj Gori.

“Jer je građanima dosta eksperimenata, poput ekspertske i manjinske vlade, koji su propadali zbog toga sto je prekršena volja naroda i time smo uvedeni u jedno politički neodrživo i nenormalno stanje”, kazao je Vučurović.

Prema njegovim riječima, kad se sjedne za sto onda je vrijeme da se prihvate demokratski standardi.

“Da počnemo od činjenice da vladu treba da vode oni koji su osvojili najviše mandata od parlamentarne većine 30. avgusta”, kazao je Vučurović.

On je rekao da je vrijeme da Crna Gora postane normalna država.

“A DF i njegovi političari su spremni da preuzmu odgovornost i, između ostalog, krenu u borbu protiv organizovanog kriminala”, dodao je on.

Vučurović je naveo da je DF u petak, kada je bila rasprava o nepovjerenju Vladi, uložio ogromnu energiju i napor da ponovo okupi pobjednike od posljednjih izbora, ali su, kako je dodao, preovladali animoziteti i netrpeljivost između Demokratske Crne Gore, Građanskog pokreta URA i Socijalističke narodne partije (SNP).

“Zato je važno da oni koji su u političkom sukobu smire strasti i da se dogovaraju. Shodno tome, loptica je u dvorištu Demokrata, URA-e, SNP, Prave Crne Gore i Ujedinjene Crne Gore, da se usaglase i da sa svojim predlozima onda krenu ka DF-u”, smatra Vučurović.

On je kazao da postoje i drugi modaliteti, ali da DF sumnja da je neko spreman da vladu formira sa Demokratskom partijom socijalista.

“Mada kao što vidimo, sve je moguće”, zaključio je Vučurović.

