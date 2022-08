Vladu da čine pobjednici od 30. avgusta

Podgorica, (MINA) – Novu vladu treba da čine subjekti koji su pobijedili na izborima 30. avgusta 2020. godine, uz stranke manjina, kazao je poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

On je intervjuu Televiziji Crne Gore istakao da Demokrate neće biti dio vlasti u kojoj je Demokratska partija socijalista (DPS).

Kako prenosi portal RTCG, Koprivica je rekao da se zalaže za formiranje vlade na krilima pobjede 30.avgusta 2020. godine, uz manjine, koje, kako je rekao, treba da budu dio vlasti bez obzira na trenutne političke rezultate.

Koprivica je istakao da je vrijeme za ozbiljne razgovore.

On je naglasio da očekuje od predsjednika države Mila Đukanovića da predloži mandatara, dodajući da je i ranije Đukanović istuicao da će dati mandat onome ko ima podršku 41 poslanika.

“Sada, međutim, traži dokaze i poptise, a ne tako davno, Abazoviću, dao je mandat vjerujući mu na riječ, ne pitajući za potpise. Mislim da to dovoljno govori”, rekao je Koprivica.

Koprivica je istakao da Demokrate ostaju pri Izjavi časti, da neće biti dio vlasti u kojoj je DPS.

On je naveo i da Demokrate neće biti dio bilo koje vlade koja će preispitivati Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), ističući da to nije ni moguće.

“Temeljni ugovor je završena stvar, to je pitanje apsolvirano, i to je naš stav. Treba da se okrenemo pitanjima koja se odnose na probleme socijalne i ekonomske prirode”, rekao je Koprivica.

Koprivica je kazao da nije siguran da je subjektima koji su se najglasnije zalagali za deblokadu pravosuđa i imenovanja u pravosuđu uopšte stalo da se ta pitanja što prije riješe.

“Njima je stalo da pobjegnu od suda građana”, naveo je Koprivica.

On je rekao da je potrebno da se politika uzdrži od uticaja na državno-tužilačku organizaciju i da to važi i u pogledu sudova

Koprivica je pojasnio da je kroz amandmane na zakon o zaradama u javnom sektoru omogućio da se isplaćuje specijalni dodatak za tužilaštvo, posebno za one koji se bave najkompleksnijim slučajevima.

Kako je kazao, drugi amandman je omogućio da se varijabile isplaćuju bez mogućnosti da one budu korišćene za pritisak na tužioce.

“Je li ohrabrivanje tužilaca da rade neselektivno, da gone one koji su devastirali državni budžet za ove tri decenije ako srušite parlamentarnu većinu koja je izabrala Tužilački savjet i smijenite predsjednika Skupštine koji je proglasio članove Tužilačkog savjeta”, rekao je Koprivica.

On je naglasio da nije valjda premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović 19. avgusta saznao za Bemaks i počeo da otkriva u šta je sve ta firma umiješana.

“To što on više nije na funkciji premijera nimalo ne utiče na borbu protiv korupcije, ona će se nastaviti, ohrabrujemo tužioce da nastave da rade neselektivno”, istakao je Koprivica.

Koprivica je naveo da je 2. septembra, kada je na dnevnom redu glasanje o smjeni predsjednice parlamenta Danijele Đurović, prilika da se politički poništi njen izbor kao simbol dogovora DPS-URA-SNP.

“Ako je ne razriješimo, poslali bi lošu poruku građanima Zete, imajući u vidu da je ona na dnevni red stavila neustavne zakone o statusu Zete”, rekao je Koprivica.

On je ponovio da je Đurović podržala javno i smjenu načelnika Generalštaba Vojske Milutina Đurovića, koga su predložili Aleksa Bečić i Zdravko Krivokapič, a onda glasala za kandidata Mila Đukanovića.

“Njenom smjenom ne bi parlament bio obezglavljen, predsjedavanje parlamentu preuzela bi Branka Bošnjak, koja ima bogato parlamentarno iskustvo i poštovanje velikog dijela parlamenta”, rekao je Koprivica.

Upitan šta misli o predlogu iz Demokratskog fronta da mandatar bude Andrija Mandić, on je rekao da se o premijeru ne mogu dogovarati preko medija, već da je potreban ozbiljan dijalog.

