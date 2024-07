Usvajanje Rezolucije za dodatne tenzije i društvene podjele

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o genocidu u logorima Jasenovac, Dahau i Mauthauzen koja je u Skupštini Crne Gore usvojena glasovima 41 poslanika, generiše dodatne tenzije i podjele u crnogorskom društvu i dovodi u pitanje dobrosusjedske odnose sa Hrvatskom, smatraju u Matici crnogorskoj.

Predsjednik Matic Ivan Jovović, rekao je da usvajanje Rezolucije predstavlja još jedan u nizu nepromišljenih akata vladajuće strukture.

“Koji ne samo da bespotrebno generiše dodatne tenzije i društvene podjele unutar crnogorskog društva, već dovodi u pitanje dobrosusjedske odnose sa Hrvatskom”, rekao je Jojović.

On je kazao da iako o karakteru konc-logora Jasenovac decenijama unazad postoji nepodijeljeno stanovište naučne i šire javnosti, i da on predstavlja mjesto trajnog pijeteta najviših državnih organa Hrvatske, predlagačima rezolucije to nije bilo važno.

Jovović je ocijenio da je cilj predlagača Rezolucije bio da preko nevinih jasenovačkih žrtava političkom ucjenom obaranja Vlade još jednom nanesu štetu Crnoj Gori i predstave se kao “politička posluga beogradskog režima”.

“Ovim činom je i razobličena mimikrija onog dijela političkih subjekata koji se samo deklarativno zalažu za evropske vrijednosti i potrebu za članstvom Crne Gore u Evropskoj uniji (EU)”, naveo je Jovović.

Prema njegovim riječima, politički akt donošenja Rezolucije stvorio je podlogu za dalju regresiju crnogorskog društva i njegovo vraćanje na zlokobnu trasu balkanskih istorijskih bespuća.

Jovović je upozorio da posebno zabrinjava što se i ne nazire djelotvorni odgovor na sistemsko urušavanje Crne Gore od retrogradnih i revizionističkih političkih i društvenih aktera.

“Odsustvo ozbiljno osmišljene politike i posvećenosti crnogorskim državnim interesima uz prisutni diletantizam, danas je, nažalost, surova realnost naše političke zajednice”, rekao je Jovović.

On je dodao da je Rezolucija ugrozila dugogodišnju kvalitetnu bilateralnu saradnju Crne Gore i Hrvatske i istovremeno dovela u pitanje crnogorsko strateško partnerstvo sa tom državom na putu pristupanja Crne Gore EU.

“Očigledno je da su u svom vidovdanskom zanosu zaboravili na notornu činjenicu da evropski put Crne Gore u svim daljim fazama pristupanja ide, između ostalih, preko Zagreba, a ne Beograda”, zaključio je Jovović.

