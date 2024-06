Uspjeh na evropskom putu i borba protiv kriminala i korupcije najveći državni interes

Podgorica, (MINA) – Natavak uspjeha na evropskom putu i odlučna borba protiv kriminala i korupcije najveći su državni interes, poručio je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić u razgovoru sa poslanikom Evropskog parlamenta (EP) Vladimirom Bilčikom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić i Bilčik su razgovarali o rezultatima crnogorske Vlade, sa posebnim naglaskom na realizaciju privremenih mjerila u cilju dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Bečić je kazao da deblokada brojnih institucija, rezultati na polju borbe protiv kriminala i korupcije, kao i ispunjavanje mjerila koja su u nadležnosti izvršne vlasti u vezi sa dobijanjem IBAR-a, a u kratkom roku i sa izazovima, predstavljaju veliki uspjeh.

“Nastavljamo istim tempom, u nadi da će dobijanje IBAR-a otvoriti put da u ovoj godini zatvorimo značajan broj pregovaračkih poglavlja”, rekao je Bečić.

Kako je dodao, nastavak uspjeha na evropskom putu i putu odlučne borbe protiv kriminala i korupcije najveći su državni interes kojem su snažno posvećeni.

U saopštenju se navodi da je Bilčik čestitao na rezultatima na polju borbe protiv kriminala i korupcije.

“Iako završavam ubrzo svoj mandat, uvijek ću širiti glas o potrebi proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana, a naročito Crne Gore koja je uradila veliki posao sa ciljem dobijanja IBAR-a, a koju naravno očekuje značajan posao i nakon dobijanja IBAR-a”, zaključio je Bilčik.

