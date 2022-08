U slučaju dogovora, Prava spremna da ne glasa za nepovjerenje

Podgorica, (MINA) – Prava Crna Gora spremna je da povuče odluku o izglasavanju nepovjerenja Vladi, ukoliko dođe do dogovora prethodne parlamentarne većine, rekao je lider te stranke Marko Milačić.

On je novinarima, nakon sastanka lidera dijela stare skupštinske većine, kazao da se čulo više poruka da bi aktuelni premijer trebalo da prenese ostavku, na šta je premijer Dritan Abazović odgovorio da bi se time mehanizam vratio u ruke predsjednika Mila Đukanovića.

“Dogovoreno je da se predlog usaglasi u okviru 32 poslanika, nakon čega bi se pisana inicijativa dostavila Demokratskoj Crnoj Gori. Ako dođe do dogovora, spreman sam da povučem odluku o izglasavanju nepovjerenja Vladi”, rekao je Milačić.

Milačić je kazao da poslanici čekaju Abazovića da podnese detaljan plan načela i izgleda vlade.

“Da ga usaglasimo i ako bude konsenzusa da predložimo Demokratama. Imamo vremena za to, Skupština može da traje dugo, ne samo danas. Ako ne dobijemo konkretan plan prije glasanja, to znači da taj neko ne želi dogovor, i onda ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati”, dodao je Milačić.

