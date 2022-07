U interesu Crne Gore da se sačuva politička stabilnost

Podgorica, (MINA) – U interesu Crne Gore i njene evropske budućnosti je da se sačuva politička stabilnost i unaprijedi funkcionalnost institucija sistema, kako bi država u najkraćem mogućem roku ispunila prioritetne obaveze iz evropske agende.

To je ocijenjeno je na sastanku crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i premijera Dritana Abazovića.

Oni su danas imali konsultacije o prevazilaženju problema u funkcionisanju izvršne vlasti izazvanih usvajanjem Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.

“Zajednički je ocijenjeno da je u interesu Crne Gore i njene evropske budućnosti da se sačuva politička stabilnost i unaprijedi funkcionalnost institucija sistema, kako bi država kandidat za članstvo u EU, u najkraćem mogućem roku, ispunila prioritetne obaveze iz evropske agende”, kaže se u zajedničkom saopštenju Đukanovićevog i Abazovićevog kabineta.

Navodi se da je korisnom ocijenjena ideja da se prije nastavka dalje procedure vezane za Ugovor stručnoj i naučnoj javnosti Crne Gore (predstavnicima Univerziteta i civilnog društva sa kompetencijama za pravna pitanja), još jednom predstavi tekst.

“I obezbijedi dodatna provjera usaglašenosti aktuelne verzije Ugovora sa ustavno – pravnim sistemom Crne Gore i time otklone sve nedoumice koje su aktuelizovane ovom temom”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, u međuvremenu, politički fokus potrebno je usmjeriti na dijalog svih parlamentarnih partija o obezbjeđivanju potrebnog konsenzusa za izbor članova Sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i pokretanje procedura za izbor VDT-a.

“Zajednička je ocjena da bi se time pokazao odgovoran odnos države prema podsticaju institucija EU da se efikasnim ispunjavanjem preostalih privremenih mjerila za oblast vladavine prava stvore uslovi za ubrzanje ukupnog pregovaračkog procesa”, kaže se u saopštenju.

To bi, kako je ocijenjeno na sastanku, bio i najbolji prilog stabilnosti i ukupnom prosperitetu crnogorske države i društva.

Ističe se da su se Đukanović i Abazovi saglasili da bez obzira na političke ili druge razlike koje postoje u crnogorskom društvu, rješenje uvijek treba tražiti u dijalogu unutar institucija sistema.

“Takođe, Đukanović i Abazović su osudili bilo kakav oblik, govora mržnje ili nasilja, naglašavajući da je međunacionalni i međuvjerski sklad najveći društveni kapital Crne Gore i nešto po čemu je naša država prepoznata širom regiona i Evrope”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS