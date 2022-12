Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori postoje grupe koje su jače od države, a u slučaju Šavnika one ne dozvoljavaju da se održe izbori, smatraju u Centru za demokratsku tranziciju (CDT).

Na dva biračka mjesta u Šavniku danas je sedmi put prekinuto glasanje.

“Jasno je da u Crnoj Gori postoje grupe koje su jače od države. U slučaju Šavnika one ne dozvoljavaju da se održe izbori i/ili uzurpiraju volju građana”, navodi se u objavi CDT-a na Tviteru /Twitter.

Iz te nevladine organizacije su dodali da država koja toleriše nasilje i podrivanje demokratije može očekivati eskalaciju tog ponašanja u slučaju drugih izbora ili demokratskih procedura.

