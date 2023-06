Timonije: Imenovanja u pravosuđu preduslov stvarnog napretka ka EU

Podgorica, (MINA) – Imenovanja u pravosuđu osnova su i preduslov stvarnog napretka u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), kazao je ambasador Francuske u Crnoj Gori Kristijan Timonije.

Timonije je, u intervjuu agenciji MINA, rekao da to što u još nijesu kompletirana imenovanja u crnogorskom pravosuđu, šteti građanima čije je povjerenje u pravosuđe dovedeno u pitanje.

Kako je istakao, politički akteri u Crnoj Gori su, kroz izvještaje Evropske komisije (EK), upoznati da je to prepreka na njihovom evropskom putu.

“Objašnjava li ta situacija vrlo nizak rejting starih političkih stranaka, parlamenta i pravosuđa u anketama? Očigledno je da nedavna politička kretanja, kao što su slaba izlaznost i pojava novih političkih snaga, zahtijevaju duboku promjenu u tom pogledu”, rekao je Timonije.

Kako je dodao, teškoća da se dođe do epiloga nekih spektakularnih hapšenja, koja su motivisana snažnim činjenicama, navode na sumnju da i dalje postoje neke grupe koje sprečavaju reforme, kako bi sačuvale svoj profit ali i trenutno stanje u kome nema dovljno vladavine prava.

Upitan šta to sve govori o vladavini prava u Crnoj Gori, Timonije je naveo da je mnogo napora posvećeno tom pitanju kroz međunarodnu i bilateralnu saradnju.

Kako je rekao, Francuska je i dalje dio te saradnje.

“Na primjer, imamo saradnju u oduzimanju nezakonito stečene imovine, što je jedini način da se istinski povrijedi mafija i organizovani kriminal. Naša saradnja sa crnogorskom policijom, carinicima i pravosuđem proizvela je neke odlične rezultate, posebno u borbi protiv krujumčarenja droge”, dodao je Timonije.

On je rekao da su, uprkos tome, na evropskom nivou izrazili svoje sumnje i kritike povodom programa “zlatnih pasoša”, koji su omogućili nekim ljudima uključenim u sumnjive aktivnosti da kupe državljanstvo kroz ulaganja.

Kako je Timonije dodao, zloupotreba sporazumnog priznanja krivice još je jedan izvor preokupacije.

“Generalno gledano, opseg korupcije i prekomjerne uloge porodičnih veza i dalje su razlog za zabrinutost u različitim izvještajima i anketama, posebno za građane. Vladavina prava je suprotna pravilima klanova i “kumova”, posebno kada je riječ o masovnim prevarama, krijumčarenju i trgovini drogom”, dodao je Timonje.

On je rekao da činjenica da slučaj ubistva bivšeg glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića nije riješen, sama po sebi govori mnogo.

Timonije je kazao da cijene izjave političkih partija u korist evropskih integracija.

“Ali nas ponekad brinu spori i komplikovani načini da se ostvare minimalni rezultati za Ustavni sud. Očekujemo drugačiji stav od novoizabranih članova parlamenta, u skladu sa zvaničnim stavovima stranaka”, naveo je Timonije.

On je istakao da imenovanja u pravosuđu nijesu pitanje političkih pogodbi, već da bi trebalo da budu bazirana na kompetencijama i nepristrasnosti sudija u poštovanju vladavine prava.

“Imenovanja u pravosuđu su osnova i preduslov stvarnog napretka u pregovorima sa EU”, istakao je Timonije.

Prema njegovim riječima, društvo se ne mijenja za dan, ali postoji minimalan napor koji se mora pokazati kako bi se makar stvorile funkcionalne institucije sa kompetentnim sudijama, koji nijesu delegati političkih stranaka.

“Očekujemo od novih vlasti da da iskoriste svoj uticaj kako bi ubijedili novi saziv parlamenta da evropski put ne čine samo dobre riječi, već i djela. To bi trebalo da bude novi zadatak za novi parlament, i pokazao bi da se glas građana i evropskih partnera čuje”, istakao je Timonije.

On je kazao da je ubijeđen da bi to imalo pozitivan efekat u Briselu i evropskim prijestonicama, kao i da bi pokazalo da je Crna Gora ponovo aktivna i da se vratila na svoju poziciju predvodnika u evropskim integracijama.

Kako je Timonije naglasio, od parlamenta se mnogo očekuje po tim pitanjima.

“Nadamo se da će većina što prije izabrati vladu zaduženu da da novi impuls i zamah reformama, sa konstruktivnom opozicijom koja će pokazati da njeni članovi iznad svega stavljaju evropsku budućnost Crne Gore . To je najbolji način da se u državi odrede kao patriote, a kod nas kao ozbiljni i odgovorni partneri”, istakao je Timonije.

On je kazao da je za tu svrhu potreban dijalog, dodajući da očekuje da će predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, kao što se obvezao u svom inauguracionom govoru, omogućiti nacionalno jedinstvo oko temeljnih pitanja, iznad ličnih i partijskih razmirica.

