Svakim skupom pokazujemo da nas ima sve više

Podgorica, (MINA) – Ideja evropske, građanske Crne Gore nesalomiva je pred bilo kojom silom, poručile su Socijaldemokrate (SD) i saopštile da je sinoćnji protest pokreta Ima nas pokazao da ih je sve više.

Iz te partije su kazali da je skup bio veličanstven, da je prošao u potpuno pozitivnoj i mirnoj atmosferi.

“Uprkos činjenici da su pojedini, u strahu od građanske Crne Gore, u pomoć pozivali tužioce i najavljivali upad u Skupštinu, to se nije desilo”, kaže se u saopštenju.

Svi učesnici skupa su se, kako se navodi, ponašali mirno, dostojanstveno, “čime smo pokazali da nijesmo isti”.

“Dok oni, polazeći od sebe, strahuju da smo došli da rušimo i lomimo, mi naše zlatne orlove dignemo visoko u nebo i pjevamo našoj jedinoj domovini Crnoj Gori”, saopšteno je iz SD-a.

Iz te partije su kazali da borba za ustavni poredak i građansku Crnu Goru tek predstoji.

“U vremenu koje je pred nama, tek ćemo se boriti za očuvanje ustavnog poretka i građansku Crnu Goru. Svi moramo biti na nivou zadatka i ne smijemo odustati. Na izbore, bez straha, pa ko šta ponese”, poručile su Socijaldemokrate.

