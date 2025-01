Spajić: Vlast dala opoziciji fer ponudu za rješavanje krize

Podgorica, (MINA) – Vlast je opoziciji dala fer ponudu za rješavanje ustavne krize u Crnoj Gori, ocijenio je premijer Milojko Spajić.

“Naša fer ponuda opoziciji – omogućiti funkcionalnost i državnog i lokalnih parlamenata i prihvatiti pomoć naših EU prijatelja (svakako ćemo to raditi od 2028.) oko ustavnih dilema”, naveo je Spajić na mreži X.

On je kazao da će opoziciji ponuditi i da se „krene jako prema Evropskoj uniji (EU), sa većim penzijama i investicijama“.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za danas sjednicu Kolegijuma na kojoj će biti razgovarano o pronalaženju rješenja za blokadu parlamenta.

Generalni sekretar Pokreta Evropa sad Boris Pejović kazao je ranije danas da će opoziciji biti ponuđen sporazum o deblokadi institucija kako bi bila osigurana funkcionalnost parlamenata na lokalnom i državnom nivou.

On je dodao da bi dio sporazuma mogao biti i konsultovanje Venecijanske komisije oko razrješenja sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović.

“Ako opozicija odbija razuman dogovor i uslovljava dalji rad temama koje nisu iz nadležnosti parlamenta, insistiramo na nastavku sjednice Skupštine i usvajanju budžeta, jer smatramo da namjerno odlažu njegovo usvajanje”, poručio je Pejović.

