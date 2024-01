Spajić u petak sa Stoltenbergom

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić sastaće se u petak u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom.

Na sajtu NATO-a navodi se da će se Spajić i Stoltenberg sastati u sjedištu Alijanse.

Spajić će od sjutra do 30. januara posjetiti Belgiju, Luksemburg i sjedište NATO-a.

U fokusu razgovora tokom posjete sjedištu NATO-a, kako se navodi u Vladinoj platformi za posjetu, biće nastavak konsultacija o doprinosu Crne Gore kolektivnim naporima za osiguranje stabilnosti i bezbjednosti evroatlantskog područja i bezbjednosna i politička situacija u regionu Zapadnog Balkana.

“Tokom susreta će biti riječi i o širem bezbjednosnom okruženju koje, između ostalog, karakteriše strateško takmičenje, nestabilnost, kao i uticaj trećih strana u hibridnom i sajber domenu”, navodi se u platformi.

Ističe se da će posjeta zemljama Beneluksa biti među prvim zvaničnim posjetama Spajića državama članicama Evropske unije (EU) od stupanja na dužnost.

“Posjeta će biti usmjerena na jačanje odličnih političkih odnosa sa državam tog regiona, uz spremnost za nastavak i dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa”, piše u platformi za posjetu.

Kako se navodi, imajući u vidu da Belgija predsjedava Savjetu EU u prvoj polovini ove godine, razgovori sa belgijskim zvaničnicima biti prilika da se istakne značaj politike proširenja i ubrzanja pristupnih pregovora za države kandidate.

