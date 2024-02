Spajić: Rekonstrukcija će se desiti, svi iz većine da uđu u Vladu

Podgorica, (MINA) – Vlada će biti rekonstruisana i svi konstituenti parlamentarne većine treba da budu dio izvršne vlasti, kazao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je, u intervjuu Televiziji Crne Gore, rekao da kada se govori o rekonstrukcijama, treba više računa da se povede oko rekonstrukcija aerodroma, puteva, infrastrukture.

“Rekonstrukcija Vlade je jedna politička stvar koja će se definitivno desiti i mi smo sve to definisali Sporazumom. Ne razumijem zašto svakih deset dana moramo da raspravljamo o tome. Ja sam se izjasnio da želim sve konstituente parlamentarne većine u izvršnoj vlasti”, rekao je Spajić, prenosi portal RTCG.

Kako je kazao, sve konstituente parlamentarne većine želi u Vladi radi preuzimanja odgovornosti.

Upitan da li je moguće da rekonstrukcijom i neke partije koje nijesu potpisnice Sporazuma postanu dio izvršne vlasti, Spajić je kazao da je pobornik toga.

“Treba nam što širi krug partija, lidera, da se priključe ovom pokretu, koji je evropski pokret, u nekom ideološkom smislu. Jer mi imamo misiju da uvedemo Crnu Goru u Evropsku uniju (EU) što prije”, naveo je Spajić.

Na pitanje kako je zadovoljan funkcionisanjem parlamentarne većine, Spajić je odgovorio da parlamentarna većina radi one stvari koje su u interesu građana Crne Gore.

“To je upravo definisano Sporazumom koji je potpisan prije formiranja parlamentarne većine. Sporazum je po meni jako kvalitetan jer do detalja definiše unutar parlamentarne većine. To je i razlog zašto su stvari predvidive i zašto dobro i jednostavno funkcionišu”, rekao je Spajić.

On smatra da, dok god se pridržavaju tog Sporazuma, neće biti problema.

Spajić je istakao da on smatra da je lično u odličnim odnosima sa svim političarima u Crnoj Gori za dobrobit Crne Gore.

On je, govoreći o situaciji sa prosvjetarima, kazao da idu ka rješenju i da je atmosfera u tom dijelu pozitivna.

“Idemo ka rješenju. Imaćemo zakon o zaradama u javnom sektoru. On će napraviti gradaciju između prioritetnih djelova javnog sektora. To su prosvjetni radnici i poreska uprava. Naći ćemo rješenje da podstaknemo rad, a i da ga nagradimo”, dodao je Spajić.

Kako je rekao, prevrnuće svaki kamen koji mogu da dođu do dobrog odnosa sa provjetarima i jednog zadovoljstva sa obje strane.

“Ministri se srijeću svaka dva tri dana sa provjetarima. Vidim pozitivnu amtopferu i očekujem rješenja”, kazao je Spajić.

On je pojasnio da su bruto zarade i podizanje zarada inflatornog karaktera.

“Kad javnom sektoru se podignu zarade, onda i privatni sektor mora. Čim to privatni sektor uradi, oni oraju da podižu usluge i cijene dobara i produkata”, naveo je Spajić.

Upitan za slučaj sa direktorom Uprave policije Zoranom Brđaninom i da li će ostati na toj poziciji i da li postoji mogućnost da se dogovara da se on povuče sa te pozicije, Spajić je kazao da su sudovi iznad svih i da smatra da se odluke suda prvo moraju poštovati.

“Imamo odluku suda koja je izričita i koja se ponavljala više puta do toga da nam sud nije ostavio mogućnost da mi kao Vlada i izvršna vlast uopšte razmatramo tu opciju nego nam je nametnula rješenje da se Brđanin vrati na mjesto direktora policije”, naveo je Spajić.

On je istakao da poštuje sudove u Crnoj Gori, sve institucije, šta god mislio o nekim odlukama.

“Dobili smo signale od suda da ukoliko bi se išlo prema takvoj vrsti razrješenja, upravo zbog rokova koje je parlament imao kao i zakona koji je srećno ili nesrećno napisan, ne ulazim u to, da bi imali sličnu situaciju koja je zatekla dva puta 43. Vladu”, kazao je Spajić.

On je dodao da se Brđanin izjasnio da je za dogovor i da u jednom civilizovanom razgovoru mogu da dođu do rješenja.

“Sudovi su iznad svih nas i smatram da se odluke suda prvo moraju poštovati. Mi kao izvršna vlast smo toga stava. Mislim da ćemo sve probleme rješavati dogovorom”, naveo je Spajić.

Upitan o poziciji Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića, Spajić je kazao da je najbitniji stav glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića kojem žele da obezbijede tim koji će dati rezultate.

“Svima je u interesu da SDT profunkcioniše na najboljem nivou i u dogovoru sa njim mi ćemo sva kadrovska rješenja raditi”, rekao je Spajić.

On je naglasio da ne ulazi u personalna rješenja, kao i da ga ne interesuju priče.

“Kada se neki dokazi prikažu vidjećemo svi, čitava javnost, direktor policje i vjerovatno Novović kada budu upoznati sa tim navodimo možemo da razmotramo te opcije”, kazao je Spajić i naglasio da je zadovoljan radom Novovića, koji ima podršku od čitave Vlade.

Upitan o smjeni generalnog inspektora ANB-a Artana Kurtija i navodima bivšeg premijera Dritana Abazovića da Spajićev ujak Sreten Kankaraš slovi za budućeg direktora ANB-a kao i da u međuvremenu kadrira i u Vladi, Spajić je kazao da su, kada su imali neupitne dokaze za zloupotrebu institucija, oni automatski odstranjeni.

“Što se tiče navoda dotičnog gospodina iz opozicije to je kontinuitet neozbiljnih navoda koji nas pomalo zasmijavaju ali jednostavno nemam nikakav komentar. To su apsolutne neistine”, kazao je Spajić.

On je naglasio da vidi mnoge rezultate 44. Vlade Crne Gore i da je najbitnije da su profunkcionisale institucije.

“Vidimo mnoge rezultate, bitno je da je Evropa sad 2 počela i da se stiču uslovi za primjenu ne samo za penzionere koji će osjetiti od 13. februara povećanje penzija, nego pripremamo i drugi dio Evrope sad 2”, rekao je Spajić.

On je dodao da su se određeni uslovi stekli.

Spajić je istakao i da je značajno što je uspješno sproveden popis.

Kako je kazao, došlo je do kohezije koja nije postojala 20 godina u državi.

“Smirili smo tenzije, umanjili polarizaciju. Hoće li biti polarizacije u budućnosti? Sigurno hoće ali ne na onom novou koji je bio do decembra 2023. Godine”, rekao je Spajić.

On je istakao da je bitna stvar i jer je izbjegnuta siva lista manivala, jer je to preduslov za bilo kakvo ekonomsko napredovanje, za evropski put, vladavinu prava, sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma.

Spajić je kazao da su usvojili fiskalan odgovoran budžet koji ima deficit oko tri odsto, kao i da su usvojena jako važna imenovanja u pravosuđu.

“Imamo suficit ili imaćemo izabalansiran tekući budžet, odnosno svi prihodi minus tekući rashodi biće u suficitu. Što se tiče parlamenta, usvojili smo jako bitne nominacije u pravosuđu, u Ustavnom sudu pa Sudski savjet, sad i izbor VDT-a. To su stvari koje su polako otvarale put Crnoj Gori ka naprijed”, kazao je Spajić.

Na pitanje koliko je realno da se do kraja godine zatvore određena poglavlja i da Crna Gora postane 28 članica Evropske unije (EU) 2028. godine, Spajić je kazao da je sada najbitnije da se radi na tome da Crna Gora bude stvarno kredibilan partner EU, Evropskoj komisiji i svim državama članicama.

“Da biste postali 28 članica nije potrebno da se promijene bilo kakvi ugovori Evropske unije, upravo jer je Velika Britanija napustila EU, postoji uslovno rečeno jedna prazna stolica, ta stolica treba da čeka Crnu Goru”, rekao je Spajić.

On je dodao da Crna Gora treba da se nametne kao prirodna nova članica EU.

“To ćemo uraditi zalaganjem, radom, ozbiljnošću, državničkim ponašanje, to je nešto što EU traži od nas”, naglasio je Spajić.

Upitan da li očekuje reforme u pravosuđu, Spajić je kazao da očekuje suštinske promjene i da će uvesti red u svim sektorima, te da će raditi na reformisanju mnogih institucija, među kojima je i policija.

“Mi i za IBAR imamo nekih sedam-osam zakonskih rješenja koje ćemo morati da promijenimo, koji se odnose na tužilaštvo, pravosuđe, sudstvo. Moramo da reformišemo i policiju i mnoge druge institucije u Crnoj Gori. Moramo da radimo i na poreskoj upravi, ona je kičma države”, rekao je Spajić.

On je najavio da će vrlo brzo formirati finansijsku policija, navodeći da je to jako bitna reforma koja će pokrenuti mnoge druge procese.

Spajić je istakao da Evropa sad 2 postoji u pisanoj formi.

“Oni su prezentovani prije godinu dana. To je jednostavan program, vrlo identičan programu Evropa sad 1”, dodao je Spajić.

Na pitanje da li će biti ukinuti doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, Spajić je kazao da će se ići ka smanjenju opterećenja na rad i da će vidjeti koliko to smanjenje treba da bude.

“Imamo cilj koji ćemo ispuniti, i predstavićemo sve mjere za ostvarenje tog cilja”, kazao je Spajić.

On je poručio da se neće ukinuti Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

