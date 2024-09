Spajić: Nijesmo dobili zahtjev za finansiranje samita

Podgorica, (MINA) – Vlada nije dobila zahtjev za finansiranje samita predsjednika država regiona u Crnoj Gori, u okviru procesa Brdo-Brioni, kazao je premijer Milojko Spajić.

„Postojale su špekulacije u javnosti da smo odbili takav zahtjev, a nikada nijesmo to ni razmatrali“, rekao je Spajić na konferenciji za novinare.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović je ranije danas rekao da ga ne iznenađuje odluka Vlade da finansijski ne podrži taj skup, navodeći da to predstavlja “konitinuitet politike Vlade koja radi protiv nacionalnih interesa”.

Spajić je istakao da kabinet Milatovića ima rekordni budžet.

Upitan da li smatra da je u interesu Crne Gore održavanje tog samita, Spajić je kazao da jeste.

„Čuli smo danas predsjednika da će on svakako biti održan i bez ovog budžeta, vidjeli smo u suštini da i nije bilo potrebe za tim novcem“, rekao je Spajić.

On je kazao da pozdravlja taj „ekonomičan potez“ Milatovića, navodeći da u suštini nije ni bilo potrebe za dodatnim novcem.

„Svjedoci smo da predsjednik pravi neke konferencije i slično gdje se bavi nadležnostima koje nijesu u opisu posla predsjednika države, dok za ove, koje jesu u njegovoj nadležnosti, nema novca“, naveo je Spajić.

On je ocijenio da bi trebalo pronaći neku vrstu racionalizacije u budžetu predsjednika države.

Ministar finansija Novica Vuković rekao je da se Služba predsjednika Crne Gore obratila Ministarstvu finansija da se obezbijedi dodatnih 355 hiljada EUR kroz rebalans.

„Tu je 120 hiljada koje pretpostavljamo da je Predsjedništvo predvidjelo za taj samit“, rekao je Vuković.

On je rekao da je, formiranjem Budžeta za ovu godinu, iznos budžeta Predsjedništva 1,46 miliona EUR.

Vuković je rekao da je taj budžet 2014. godine bio 700 hiljada, 2021. godine 900 hiljada, godinu kasnije 1,2 miliona, a prošle godine 1,3 miliona EUR.

Spajić je, odgovarajući na pitanje o navodima Milatovića da je sa kabinetom bivšeg predsjednika Mila Đukanovića pregovarao o potpisivanju zakona o kriptovalutama, rekao da ni on, ni Pokret Evropa sad (PES) nijesu nikada sarađivali sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

„Kao što ste čuli našeg kandidata za gradonačelnika, koji je u prvom javnom obraćanju rekao da isključuje opciju koalicije poslije izbora sa DPS-om, vrlo smo se jasno izjasnili o tom pitanju“, rekao je Spajić.

On je kazao da navode Milatovića vidi kao pokušaj diverzije i prebacivanja krivice.

„Ja bih postavio pitanje gospodi sa sinoćnjeg podkasta – isključujete li opciju saradnje sa DPS-om poslije izbora ili ne“, kazao je Spajić.

On je dodao da je to pitanje postavljeno nosiocu liste Za bolju Podgoricu, Luki Rakčeviću, koji je, prema riječima Spajića, politički vješto izašao iz tog pitanja.

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević je, odgovarajući na navode Milatovića da su lideri nekadašnjeg Demokratskog fronta trenutno stvarni lideri parlamentarne većine, rekla da se ne slaže sa tom konstatacijom.

Ona je kazala da su “parlamentarna većina i Vlada heterogene, sa subjektima koji po nekim pitanjima nemaju isto mišljenje”.

