Spajić: Kriminalne grupe podržavaju najmanje dvije političke opcije

Podgorica, (MINA) – Organizovane kriminalne grupe podržavaju najmanje dvije političke opcije u Crnoj Gori, kazao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je na konferenciji za novinare rekao da su organizovane kriminalne grupe u prošlosti podržavale opciju oko Demokratske partije socijalista (DPS), do 2020. godine.

„Sada podržavaju minimum dvije političke opcije“, rekao je Spajić.

On je dodao da im je potpuno jasno da tim kriminalnim grupama ne odgovara trenutno stanje u državi.

„Ovo je način na koji oni odgovaraju, kroz političke strukture koje su spremne da rade prljavi dio posla i kroz političku kampanju da to rade“, naveo je Spajić.

On se, govoreći o svom boravku u Sen Tropeu, izvinio građanima što je proveo četiri dana godišnjeg odmora u Francuskoj.

„Svjestan sam činjenice da veliki broj građana ne može da priušti sebi putovanja van Crne Gore, daćemo sve od sebe da to stanje popravimo i da standard poraste, tako da i oni koji žele da provedu godišnji odmor van Crne Gore imaju priliku da to urade“, rekao je Spajić.

On je, govoreći o optužbama „uticajnih tviteraša ili anonimnih prfila sa društvenih mreža“, kazao da su to ljudi koji su sami po sebi bezazleni.

„Razumijem da smo mi kao javne ličnosti podložni tome da nas uslikaju bilo gdje, sa te strane nemam dilemu da je to okej, međutim to prevazilazi neke normalne mjere i mislim da ta estradizacija politike u Crnoj Gori nikom neće donijeti dobro“, rekao je Spajić.

On je istakao da postoje finansije, logistika i praćenje koje rade dvije organizovane kriminalne grupe, a koje su u pozadini tih tviteraša i anonimnih naloga.

„I to je nešto sa te strane bezbjednosti države što brine i bezbjednosna situacije difnitivno može biti tema naših službi. Neko ko je fotografisao mogao je neke druge stvari da uradi vrlo lako i jednostavno“, dodao je Spajić.

On je kazao da su njegovi prethodnici korisitili državne resurse za privatna putvanja i druge stvari, navodeći da to nije slučaj ovog puta.

„Već sam rekao da sam putovao najjefitinijom klasom i potpuno sam platio čitav put i tu nema nikakve dileme. Nijesam koristio ni cent državnog novca, Vladin avion je na remontu, nije ni mogao biti korišćen“, rekao je Spajić.

Kako je kazao, državni avion nije nikada korišćen u privatne svrhe, niti će biti korišćen dok je aktuelne Vlade.

„Za deset mjeseci Valde nijesam potrošio nijedan cent reprezentacije. Kabinet je na istorijskom minimumu što se tiče reprezentacije i potrošnje za takve stvari i to je nešto što odražava pravu sliku“, rekao je Spajić.

Govoreći o Savjetu za odbranu i bezbjednost, Spajić je rekao da je notorna neistina da zbog boravka u Sen Tropeu nije mogao da prisustvuje sjednici Savjeta, što se, kako je naveo, moglo zaključiti iz pojedinih naslova.

„Ja sam bio u Crnoj Gori u utorak, ali sam bio spriječen, i to sam na vrijeme javio sekretaru Savjeta. Kabinet je tražio sjednicu sredinom jula, pa početkom avgusta, i mi smo sve svoje obaveze završili“, rekao je Spajić.

On je istakao da predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nije završio nijedan od zadataka.

Spajić je kazao da je 18. i 20. avgusta imao privatne obaveze, četrdesnicu ocu i ostavinski postupak.

„Potupna je laž da je moj boravak u Francuskoj koji je bio prije toga razlog neprisustvovanja sjednici“, istakao je Spajić.

Govoreći o estradizaciji politike, on je kazao da je jedan od razloga za to što su organizovane kriminalne grupe u panici i bijegu.

„Drugi razlog je taj što politička konkurencija u opoziciji nažalost nema program, a nema ni rezultate iz vremena kada su vodili vlade“, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS