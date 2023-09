Spajić: Ima još dosta vremena za formiranje vlade

Podgorica, (MINA) – Mandatar Milojko Spajić ocijenio je da ima još dosta vremena za formiranje nove vlade i dodao da mu je cilj da ona dobije podršku 44 poslanika u Skupštini.

On je, nakon razgovora sa ambasadorima država članica Evropske unije (EU), kazao da je na sastanku razgovarano o trenutnoj političkoj situaciji.

“Dobili smo snažnu poruku optimizma da Crna Gora ima veliku šansu, ako formira vladu i institucije se postave na svoje noge, da bude sledeća članica EU”, kazao je Spajić novinarima.

Upitan šta je rekao na sastanku, da li ima podršku 41 poslanika, Spajić je odgvorio da su u procesu, da ima još dosta vremena, oko 50 dana i da intenzivno razgovara sa svim partnerima.

“Kao što znate, 44 poslanika su podržala našu kandidaturu za ovu poziciju i 44 poslanika su ta koje je Glavni odbor usvojio sa 95 odsto glasova za, da se ide dalje. Radimo na toj većini, intenzivno razgovaramo sa političkim grupacijama kojima pripadaju ta 44 poslanika”, naveo je Spajić.

On je istakao da se nada da će sve biti dogovoreno što prije da građani mogu da osjete konkretne stvari, i što se tiče učlanjena u EU i što se tiče inflacije.

“Ogromni su problemi, inflacija je veliki problem za obične građane. Nadamo se upravo zbog toga da će vlada što prije biti formirana da možemo da radimo konkretno”, kazao je Spajić.

Upitan da li ima pritisak od stranih ambasada za formiranje vlasti, Spajić je odgovorio odrično.

“To su partnerske zemlje koje žele da pomognu Crnoj Gori, jako su zainteresovane zato što Crna Gora može da bude primjer svima, ali mi se toliko neozbiljno ponašamo na političkoj sceni”, smatra Spajić.

On nije komentarisao jesu li upitnI glasovi dvije poslanice PES-a za podršku vladi.

Na pitanje da li će one biti isključene iz partije ako one ne podrže vladu, Spajić je rekao da je Glavni odbor bio izričit.

“Kao što sam rekao ogromna većina je podržala koncept vlade od 44 poslanika. Nikome nije jasno ukoliko 44 poslanika direktno podrže kandidaturu, prije toga potpišu kandidaturu, zašto je sad odjednom problem ta većina i zasto se izmišljaju neki razlozi”, rekao je Spajić.

On je dodao da ne postoji nesporazumi unutar PES-a.

