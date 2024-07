Spajić danas odgovara na pitanja poslanika

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas u Skupštini na pitanja predstavnika poslaničkih klubova, na posebnoj sjednici posvećenoj Premijerskom satu.

Lider Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović pitaće Spajića kako ocjenjuje odnose Crne Gore i Hrvatske za vrijeme njegovog mandata.

Poslanika Socijaldemokrata Nikolu Zirojevića interesuje da li Spajića brine činjenica da su, uprkos priči o pomirenju i Crnoj Gori kao faktoru stabilnosti u regionu, uspjeli da naruše odnose sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom.

Poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković pitaće Spajića o izmjeni Zakona o državljanstvu i izmjeni Ustava u dijelu državljanstva.

„Da li je izmjena tog zakona pokrenuta od nadležnog Ministarstva unutrasnjih poslova, da li se o tome već raspravljalo na Vladi, da li je urađena odgovarajuća stručna analiza prije nego što ste najavili intervencije u tako značajnoj oblasti“, navodi se u pitanju Vukovića.

On će pitati Spajića i da li ima bilo kakav pisani dokument u formi Nacrta izmjene zakona, zapisnika ili dokumenta koji potvrđuje da se na nivou resora, Vlade ili nekog Vladinog tijela na tu temu raspravljalo.

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pitaće da li Spajić stoji iza organizovanih napada na šefa Specijalnog policijskog odjeljenja Predraga Šukovića i glavnog specijalnog tuzioca Vladimira Novovića, kako to implicira ministar pravde Andrej Milović.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić pitaće Spajića kako ocjenjuje pregovarački proces do sada i činjenicu da poslije 12 godina Crna Gora dolazi u situaciju da može da dobije završna mjerila za poglavlja 23 i 24, ali i da zatvara ostala pregovaračka poglavlja.

„Kakva je strategija Vlade za nastavak integracionih procesa, budući da je put od Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) do članstva i dalje izazovan, a da najveći dio posla tek predstoji“, dodao je Čarapić.

Šef Kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović pitaće Spajića da li je hapšenje i procesuiranje osumnjičenih i optuženih za izvršenje najtežih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije revanšizam prema izabranim, imenovanim ili na druge načine angažovanim osobama u sistemu javne uprave.

Poslanik Demokratske narodne partije Milun Zogović pitaće Spajića da li je zadovoljan dosadašnjom dinamikom sprovođenja programa Evropa sad 2.

“Koji je krajnji rok za implementaciju svih mjera iz programa i da li su neosnovane medijske najave da je ukidanje penzijskih doprinosa i reforma Fonda penzijsko invalidskog osiguranja neophodan preduslov za punu realizaciju programa Evropa sad 2”, navodi se u pitanju Zogovića.

Poslanicu Posebnog kluba Radinku Ćinćur interesuje koji su to mehanizmi pomoću kojih Spajić planira da dođe do minimalne zarade od 700 EUR za svakog zaposlenog u Crnoj Gori.

“Odnosno kako ćete izvesti tu “magiju” da imamo prosječnu neto plate hiljadu EUR, a da nam bruto plate ostanu nepromijenjene, odnosno najniže u regionu, i kako će se to reflektovati na penzioni fond”, navela je Ćinćur.

Ona će pitati Spajića da li može da objasni reformu penzionog sistema koju namjeravaju da sprovedu u djelo.

Predsjednik Kluba poslanika Nove srpske demokratije Slaven Radunović pitaće da li je Vlada spremna da učestvuje u realizaciji projekta „Sunčani grad“ u Nikšiću, dok poslanika Bošnjačke stranke Damira Gutića interesuje šta Vlada planira da uradi kako bi region Plava i Gusinja dobio neophodne pretpostavke za razvoj i valorizaciju potencijala sa kojim raspolaže.

