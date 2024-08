Spajić: Crna Gora više neće biti sigurno utočište za osobe sa potjernica

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nikada više neće biti sigurno utočište za osobe sa potjernica, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je, povodom izručenja Binali Čamgoza Turskoj, rekao da je u pitanju sjajna koordinacija i akcija ministarstava pravde i unutrašnih poslova, Uprave policije, Sektora za kriminalistiku, Specijalne policije, Granične policije, kao i Agencije za nacionalnu bezbjednost.

„Crna Gora je opravdano dobila IBAR kao zemlja vladavine prava gdje za kriminalce nema mjesta“, poručio je Spajić.

