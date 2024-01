Snažna podrška Mađarske evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Mađarska će tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije (EU) u drugoj polovini godine snažno podržavati Crnu Goru na njenom evropskom putu, podstičući zatvaranje što više pregovaračkih poglavlja, kako bi se ubrzao napredak ka punopravnom članstvu u Uniji.

To je poručeno na sastanku mađarskog ministra za poslove EU Janoša Boka sa ministrom vanjskih poslova Crne Gore Filipom Ivanovićem, koji boravi u zvaničnoj posjeti Budimpešti.

Ivanović je kazao da Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju obaveza sa evropske agende.

“Raduje nas nedvosmislena podrška Mađarske”, rekao je Ivanović i ukazao na važnost dosadašnje, ekspertske pomoći i podrške pregovaračkom procesu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), na sastanku je postignuta saglasnost o potrebi uključivanja Crne Gore u planove EU.

Iz tog Vladinog resora su rekli da je Ivanović posjetu Budimpešti završio razgovorom sa direktorom Institutu za međunarodne poslove Mađarske Gladenom Papinom i grupom istraživača.

“Razmijenjena su mišljenja o Crnoj Gori i njenim vanjskopolitičkim prioritetima, kao i aspiracijama za punopravnim članstvom u EU”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, bilo je riječi i o mogućnostima uvezivanja i projektne saradnje sa crnogorskim institutima sličnog portfolija.

Predstavnici mađarskog Instituta su kazali da će, u svom kapacitetu, doprinijeti približavanju Crne Gore i EU.

Iz MVP su kazali da je zaključeno da Crna Gora, kao najnaprednija država regiona u pogledu evropske integracije, ima realnu šansu da ubrzano pristupi EU.

