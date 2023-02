Skupština o sudijama Ustavnog suda 27. februara

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović zakazala je za 27. februar sjednicu parlamenta na kojoj će poslanici razmatrati predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

Ustavni odbor za sudije je predložio Snežanu Armenko, Draganu Đuranović, Faruka Resulbegovića i Momirku Tešić.

Đurović je na Tviteru /Twitter/ navela da očekuje angažovanje 81 poslanika u cilju okončanja procesa koji, kako je kazala, traje već dugo i opterećuje crnogorsko društvo.

“Moramo dokazati da smo posvećeni jačanju državnih institucija, kao i nastavku evropskog puta”, poručila je Đurović.

