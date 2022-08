Skupština nije izabrala članove Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore nije izabrala nijednog člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Nijedan od predložena četiri kandidata nije dobio dvotrećinsku podršku na večerašnjoj sjednici, koliko je potrebno za izbor u Sudski savjet.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je da se za članove Sudskog savjeta izaberu Nebojša Vučinič, Radoje Korać, Dragan Šoć i Fikret Kurgaš.

Za izbor Koraća i Vučinića u Sudski savjet glasalo je po 49 poslanika, Kurgaša 45 a Šoća 43.

Tokom pojedinačnog izjašnjavanja o kandidatima, nije bilo glasova protiv niti uzdržanih poslanika.

