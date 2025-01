Skupština da prati rad Vlade na integracionom procesu

Podgorica, (MINA) – Skupština treba da prati rad Vlade na integracionom procesu, kako bi sva poglavlja bila zatvorena do 2026. godine, poručeno je na sastanku premijera Miljka Spajića sa specijalnim izaslanikom Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan, Miroslavom Lajčakom.

Spajić se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sa Lajčakom sastao na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Lajčak je čestitao Crnoj Gori na zatvaranju tri pregovaračka poglavlja, a glavna tema razgovora bili su dalji koraci na evropskom putu Crne Gore.

„On je istakao da je svima jasno kako je proces proširenja ponovo živ i da je sada pitanje kako da se iskoristi prozor šansi, koji je otvoren“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Spajić i Lajčak razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori i koliko je važna stabilnost, kako bi se isporučili rezultati iz ambiciozne EU agende.

„Istaknuta je potreba da Skupština prati rad Vlade na integracionom procesu, kako bi se sva poglavlja zatvorila do 2026“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je zaključeno da Crna Gora mora ostati potpuno fokusirana na evropsku integraciju.

