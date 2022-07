Skupština da ne usvaja izmjene Zakona o finansiranju partija

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je poslanike Skupštine da ne usvajaju dopune Zakona o finansiranju političkih subjekata i kampanja dok se Ustavni sud ne izjasni o ustavnosti i zakonitosti izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović kazala je da bi poslanici, u slučaju da Ustavni sud ukine sporne izmjene zakona, morali ponovo da mijenjaju Zakon o finansiranju političkih subjekata, odnosno da ga vraćaju u prvobitno stanje.

Papović smatra da bi to bilo neracionalno i da bi negativno uticalo na pravnu sigurnost u vezi sa zakonskim obavezama partija, opština, državnih organa i drugih obveznika zakona.

„Važno je znati, takođe, da izmjene ovog zakona nijesu samo “tehničke prirode” kako smo to mogli da čujemo ovih dana, već i suštinske, jer se njima smanjuje obim kontrole zloupotreba javnih resursa“, rekla je Papović.

Kako je navela, predloženim dopunama Zakona predviđeno je da se zabrane i ograničenja upotrebe javnih resursa primjenjuju tek od 23. avgusta, a ne od dana raspisivanja izbora.

„Na taj način predlagač je arbitrarno odlučio da računa na najkraće moguće trajanje kampanje od 60 dana, otvorivši prostor za zloupotrebu državnih i opštinskih resursa pod krinkom turističke sezone“, kazala je Papović.

Prema njenim riječima, budući da parlament za gotovo dvije godine rada nije ni u jednom segmentu uspio poboljšati izborno zakonodavstvo, u CDT-u smatraju da bi bilo nedopustivo čak ići i korak nazad i imati lošija pravila od onih koja su postojala na prethodnim parlamentarnim izborima.

„Zato još jedan apel Skupštini da izmjene ovog zakona povuče sa dnevnog reda predstojeće sjednice“, zaključila je Papović.

