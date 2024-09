SEP: Mi smo autonomna stranka i projekat

Podgorica, (MINA) – Stranka evropskog progresa (SEP) je autonoman projekat i partija sa superiornim programom, kredibilnim i slobodnim ljudima koji imaju šta da ponude građanima i društvu, poručili su iz te stranke.

Iz SEP-a su to rekli reagujući na navode poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Vasilija Čarapića da je SEP projekat Demokratske partije socijalista (DPS) koji je stvoren sa namjerom da zadrži njihove nezadovoljne birače.

Oni su poručili da se SEP zalaže za promjene, red i odgovornost, ne samo u političkom, nego i u javnom prostoru, poručili su iz te stranke.

“Mi nećemo svoje neistomišljenike vrijeđati i diskvalifikovati čak ni kada to zaslužuju kao što smo vidjeli u današnjem primjeru Čarapića”, navodi se u reagovanju.

Iz SEP-a su kazali da su u politički život ušli da bi bili drukčiji i da bi građanima ponudili pristojnost, poštovanje i promjene.

“Mi smo autonomna stranka sa superiornim programom, kredibilnim i slobodnim ljudima koji imaju šta da ponude građanima i društvu. Građani već prepoznaju političke cirkusante i na svojoj koži osjećaju vođenje politike na takav način”, naveli su iz SEP-a.

Oni su kazali da je tačno da im prilaze ljudi iz svih partija, ne samo iz DPS-a, nego i iz PES-a i, kako su dodali, zbog toga razumiju nervozu Čarapića.

“Uostalom, ko sarađuje sa DPS-om, o tome je govorio predsjednik države i osnivač PES-a – pa eto dosta posla da to opravdate kod svojih birača i svojih koalicionih partnera”, rekli su iz SEP-a.

Oni su poručili da, ne samo da neće “plivati u političkom blatu Čarapića”, već ga neće ni gledati šta tamo radi, jer imaju prečeg posla u Podgorici i u cijeloj Crnoj Gori.

