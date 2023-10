Šehović: Vjerujem da će biti razuma i da će popis biti odgođen

Podgorica, (MINA) – Međunarodni standard je da se u vremenu političkih tenzija popis ne sprovodi, kazao je lider Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović i dodao da vjeruje da će biti razuma i da će popis biti odgođen za nekoliko mjeseci.

Šehović je u dnevniku Televizije E ponovio zahtjev za odgađanje popisa jer, kako je rekao, ne postoje ni elementarni uslovi za njegovo održavanje.

Kako je kazao, prvi razlog je taj što tehnička Vlada nema legitimitet ni kapacitet da bi tako zahtjevan posao na adekvatan način dovela do kraja, dok se drugi odnosi na odsustvo bilo kakvih mehanizama kontrole čitavog procesa od opozicije.

“Uostalom, međunarodni standard je da se u vremenu političkih tenzija popis ne sprovodi”, rekao je Šehović, saopšteno je iz SD-a.

On je istakao da je to prije nekoliko dana ponovio i Eurostat.

“Zato vjerujem da će biti razuma i da će popis biti za period od nekoliko mjeseci odgođen. U suprotnom ćemo imati adekvatan odgovor”, rekao je Šehović.

On je, govoreći o Platformi za Crnu Goru u Evropskoj uniji predsjednika države Jakova Milatovića, kazao da djeluje gotovo nevjerovatno da se, u situaciji kada je država u potpunosti paralisana i kada postoji suštinska blokada evropskog puta, Milatović bavi proklamacijama “punim opštih mjesta koje u suštini ne znače ništa”.

“A pritom ih još predstavlja vanvremenskim i maltene istorijskim, što me sve neodoljivo podsjeća na onu narodnu – selo gori a baba se češlja,” rekao je Šehović.

On je kazao da se može lako primijetiti sklonost predsjednika države da koristi svaku priliku kako bi sebi obezbijedio veći značaj nego što ga po Ustavu ima, što jeste slučaj i sa ovom inicijativom budući da je njenim predlaganjem definitivno izašao iz nadležnosti koje mu najviši pravni akt ove države daje.

„Sve što piše u Platformi je naša, a ne politika Milatovića, jer se svi njeni elementi decenijama nalaze u osnivačkim aktima svih opozicionih stranaka”, rekao je Šehović.

Kako je kazao, najgore od svega je to što se stiče utisak da taj “prilično površan dokument predstavlja “smokvin list” za namjeru da se takozvana Vučićeva koalicija ugura u Spajićevu Vladu”

Šehović je rekao da bi Milatović mnogo veći doprinos evropskim integracijama dao ukoliko bi konačno odustao od svađanja sa strateškim zapadnim partnerima zbog svoje neskrivene namjere da pošto-poto u Vladu uvuče jasno deklarisanu anti-NATO pro-rusku političku strukturu.

Govoreći o pregovorima o Vladi, Šehović je ponovio da SD nije nikada učestvovao u zvaničnim razgovorima na tu temu.

On je kazao da su se svi dosadašnji razgovori pretvorili u “jagmu” za funkcijama, a ne dijalog o programskim prioritetima buduće Vlade.

Šehović je istakao da su pred mandatarom Milojkom Spajićem dvije opcije.

Prema njegovim riječima, ako Spajić ima namjeru da formira kredibilnu proevropsku i pro-NATO Vladu, Vladu koja bi bila partner Zapadu, SD za takvo opredjeljenje može biti kvalitetan sagovornik, a i sve ostale procrnogorske partije.

“Ukoliko pak želi antievropsku i anti-NATO Vladu, koja bi bila neprijatelj a ne prijatelj Zapadu, onda mu preostaje da posluša svog zamjenika predsjednika i okrene se ka DF-u i URA“, poručio je Šehović.

