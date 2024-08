Redžepagić: Do sada predate tri liste za gusinjske izbore, očekujemo još dvije

Podgorica, (MINA) – Grupa građana Pokret za Gusinje, koalicija Bošnjačke stranke (BS), Socijaldemokrata (SD) i Socijaldemokratske partije (SDP), i Demokratska Crna Gora, predali su liste za lokalne izbore u toj opštini, kazao je predsjednik Opštinske izborne komisije Gusinje Sanid Redžepagić.

Redžepagić je agenciji MINA rekao da se očekuje da listu predaju i koalicija Albanskog foruma i Demokratske unije Albanaca, kao i Demokratska partija socijalista (DPS).

Na čelu Grupe građana Pokret za Gusinje biće Fadil Uljaj, dok će listu koalicije BS-SD-SDP Srcem za Gusinje predvoditi aktuelni predsjednik Opštine Sanel Balić.

Nositeljka liste Demokrata je Minela Čekić.

Redžepagić je kazao da je bilo najava da će i Bošnjači demokratski pokret nastupiti, kao i Socijalistička narodna partija, ali, kako je rekao, ne očekuju da će oni predati liste.

Lokalni izbori u Gusinju biće održani 15. septembra, a rok za predaju lista za ističe u ponoć.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS