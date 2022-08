Rat u Ukrajini stvorio potrebu da se Evropa ujedini

Podgorica, (MINA) – Rat u Ukrajini izmijenio je geopolitičku sliku Evrope i stvorio potrebu da se Evropa ujedini, kazao je predsjednik crnogorske Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je u čestitki ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom povodom Dana nezavinosti te države poželio mir, sigurnost i brz oporavak.

“Rat u Ukrajini izmijenio je geopolitičku sliku Evrope i stvorio potrebu da se Evropa ujedini, i da djelujemo kao cjelina”, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, zajedništvo i istrajnost u obezbjeđivanju mira jedino su važni.

“A moja posjeta Kijevu, zajedno sa premijerima zemalja regiona, NATO članicama, potvrdila je odlučnost Crne Gore u nepokolebljivoj podršci Ukrajini i njenom narodu”, rekao je Abazović.

On je ponovio da će Crna Gora, kao odgovorna članica međunarodne zajednice, nastaviti da djeluje kroz raspoložive mehanizme, u svrhu podrške ukrajinskom narodu, kao i ponovnog uspostavljanja mira i stabilnosti na evropskom tlu.

“Uvjeren sam da ćemo, u periodu pred nama, zajednički doprinijeti okončanju nemilih dešavanja i stvaranju svijetlije i prosperitetnije budućnosti za Ukrajinu”, zaključio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS