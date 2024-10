Raspuštena SO Berane i imenovan Odbor povjerenika

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore raspustila je Skupštinu opštine (SO) Berane i imenovala Odbor povjerenika, koji će vršiti funkciju lokalnog parlamenta do konstituisanja novog saziva.

Kako je odlučeno na današnjoj telefonskoj sjednici Vlade, u Odboru povjerenika biće predstavnici Ministarstva javne uprave, Zlatko Gligorović i Boban Jovović, Ministarstva finansija Snežana Mugoša i Generalnog sekretarijata Vlade Ljubica Radović.

U Odboru će biti još i predstavnica Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Milena Strugar, kao i Vasko Dragović i Nikola Babović kao predstavnici građana.

U obrazloženju odluke navodi se da je Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da će Vlada, u slučaju kada skupština opštine duže od šest mjeseci ne održava sjednice, ne izvršava odluke sudova ili zakonom utvrđene obaveze, upozoriti skupštinu da, u određenom roku, obezbijedi ostvarivanje svojih funkcija i izvrši zakonske obaveze.

Podsjeća se da je Vlada zbog toga na sjednici 19. septembra donijela odluku o upozorenju SO Berane.

“Tom odlukom, SO Berane je upozorena da u roku od deset dana izvrši zakonom utvrđene obaveze, i to da donese Strateški plan razvoja Opštine, lokalni energetski plan i lokalni akcioni plan za zaštitu osoba sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti”, navodi se u obrazloženju.

Zaključuje se da je imajući u vidu da i nakon upozorenja SO Berane nije izvršila zakonom utvrđene obaveze, čime je dovedeno u pitanje ostvarivanje prava građana, na predlog Ministarstva javne uprave Vlada ocijenila da su se stekli uslovi iz Zakona o lokalnoj samoupravi za raspuštanje SO.

Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, u slučaju prestanka mandata SO prije isteka vremena na koje je birana, predsjednik države raspisuje izbore narednog dana od dana raspuštanja, odnosno od dana stupanja na snagu odluke o skraćenju mandata.

