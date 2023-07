Rama danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Albanski premijer Edi Rama boraviće danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, u okviru dvodnevne balkanske ture.

Kako je saopšteno iz Vlade Crne Gore, premijer Dritan Abazović biće domaćin radnog ručka koji će u Vili “Gorica” biti upriličen povodom dolaska Rame.

“Radnom ručku će prethoditi tête-à-tête sastanak dvojice premijera, dok su u 15 sati i 40 minuta planirane izjave za medije“, navodi se u saopštenju.

Crnogorsku delegaciju koju predvodi Abazović činiće, između ostalih, i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i rukovoditeljka Ministarstvom evropskih poslova Ana Novaković Đurović i ministar unutrašnjih poslova i rukovodilac Ministarstvom odbrane Filip Adžić.

