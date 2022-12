Rajnke: Vladu ne formirati na osnovu spornih izmjena Zakona

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke ponovila je stav SAD-a da novu Vladu ne bi trebalo formirati na osnovu spornih izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, Rajnke je, u razgovoru sa predsjednicom parlamenta Danijelom Đurović, rekla da je zabrinuta zbog duboke političke i institucionalne krize u kojoj se Crna Gora nalazi.

Rajnke je, kako se dodaje, poručila da su SAD spremne da pomognu da se trenutna situacija prevaziđe u što skorijem roku.

Ona se saglasila sa Đurović da je popunjavanje Ustavnog suda osnovni preduslov za rješavanje svih drugih problema i kamen temeljac na kojem treba dalje graditi crnogorsku demokratiju.

“Ukazujući na mišljenje Venecijanske komisije, Rajnke je ponovila stav Sjedinjenih Država da novu Vladu ne bi trebalo formirati na osnovu spornih izmjena Zakona o predsjedniku Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Rajnke je naglasila da su izazovne okolnosti kroz koje Crna Gora prolazi posljednjih mjeseci jasno pokazale da su državi potrebne funkcionalne institucije, uključujući Skupštinu, koje će raditi prije svega u korist građana.

Đurović je rekla da je zadovoljna saradnjom i političkim dijalogom Crne Gore i SAD koji se zasnivaju na prijateljskim osnovama, uz kontinuirani razvoj kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu.

Kako je saopšteno, Đurović je kazala da je neophodno što hitnije kompletirati Ustavni sud, kao najvišu sudsku instancu u državi, koja je preduslov za rješavanje svih otvorenih pitanja.

“Sagovornice su se saglasile da je potrebno nastaviti intenzivnu komunikaciju, kao i dalje unapređivati partnerske odnose između Crne Gore i SAD u cilju rješavanja ključnih problema sa kojima se naša država suočava u dužem vremenskom periodu”, rekli su iz Skupštine.

