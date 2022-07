Radulović: Vlada da se okrene prioritetima iz evropske agende

Podgorica, (MINA) – Vlada treba da se okrene prioritetima iz evropske agende, a njeni članovi da ostave po strani partijske interese, poručio je predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, navodeći da je država dobila značajno zeleno svjetlo u evropskim integracijama.

Radulović je kazao da su svi ambasadori zemalja Evropske unije (EU) Crnoj Gori poručili da se moraju sprovesti reforme u pravosuđu, u tužilaštvu, riješiti imenovanja u sudskim instancama i izmijeniti izborni zakoni.

Kako je dodao, u ovom trenutku se ne može reći da su to prioriteti crnogorske Vlade „već premijer i vicepremijer, koji dolaze iz Građanskog pokreta URA i Socijalističke narodne partije (SNP), stavljaju neke druge prioritete na sto“.

“Odnosno, takozvani Temeljni ugovor i pridruživanje Otvorenom Balkanu, koje nije trebalo i ne može da se nađe u ovom paketu. Zato što ne samo da nije dogovoren kao prioritet nego nije saopšten od EU kao prioritet bilo kakve vrste”, kazao je Radulović.

On je, u podkastu agencije MINA kazao da je pet ambasadora EU eksplicitno i javno opomenulo Vladu da počne da se bavi prioritetima i da žele da vide rezultate u konkretnim reformama a ne “praznu priču”.

Prema riječima Radulovića, ne postoji racionalno objašnjenje zbog čega se sada, kada je Crna Gora dobila zelena svjetla od EU, neko počinje baviti onim što nije prioritet i oko čega je potreban dogovor, kao i društveni i politički kompromis.

“Zbog čega neko preko noći stvara političku krizu i zašto se, iza leđa glavnih političkih i društvenih aktera, civilnog društva i medija, donose određena dokumenta i odluke koje očigledno stvaraju podjele u društvu, a ne jedinstvo”, pitao je Radulović.

On je istakao da je Crnoj Gori potrebno jedinstvo, ukoliko želi evropsku integraciju i napredak u reformama.

Upitan da li se raspolaže sa dovoljno informacija o Otvorenom Balkanu da bi se povela diskusija o toj temi, Radulović je odgovorio potvrdno.

“Naravno da imamo na ekspertskom nivou. Gotovo smo svi jednoglasni, osim nekoliko kolega u Srbiji i možda jedan ili dvojica u Albaniji, da to nije dobra ideja niti praksa”, rekao je Radulović.

On je kazao da se već u praksi potvrdilo da je riječ o projektu koji je pod vođstvom i u funkciji dvojice lidera, prevashodno predsjednika Srbije i Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame.

“Na toj bilateralnoj osnovi vidimo ostvarivanje svih njihovih interesa u tom paketu”, naveo je Radulović.

Sa druge strane, kako je saopštio, već postoji set međunarodnih ugovora koji postoje i koji povezuju svih šest zemalja Zapadnog Balkana.

Prema ocjeni Radulovića, Otvoreni Balkan bi odmogao procesu evropskih integracija Crne Gore.

“Nijesu izgrađene zakonske niti infrastrukturne predodrednice kod naših susjeda, poput Albanije u velikoj mjeri Srbije i Sjeverne Makedonije, mi bismo morali da se vraćamo deset koraka unazad da bismo bili kompatibilni sa njima u Otvorenom Balkanu”, naveo je Radulović.

Kako je dodao, onda Crna Gora ne bi bila kompatibilna sa EU zahtjevima koje je već ispunila.

On je podsjetio na međusobni sporazum koje su Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija potpisale o međusobnom priznavanju diploma.

“Gdje je najveći broj univerziteta i ustanova koje nemaju nikakav kredibilitet i koje su na polu-kriminalnim osnovama do sada funkcionisale? U Srbiji i u Albaniji”, kazao je Radulović.

On je upitao da li Crnoj Gori treba priznavanje diploma iz, kako je rekao, raznoraznih nepostojećih i vrlo sumnjivih obrazovnih institucija.

“Otvoreni Balkan je jedan veliki politički balon koji će se vjerovatno raspući u jednom momentu”, rekao je Radulović.

Kada je u pitanju inicijativa Francuskog predsjednika Emanuela Makrona o Evropskoj političkoj zajednici, Radulović smatra da ta ideja nije nešto što treba da doprinese procesu integracija Zapadnog Balkana u EU.

On je kazao da je uključivanje Zapadnog Balkana u tu inicijativu u ovom trenutku tehnički i institucionalno izuzetno komplikovano, i da istovremeno nije politički pametno.

“Ne vidim način na koji bi to moglo pozitivno da utiče na proces proširenja EU na Zapadni Balkan u narednih pet do deset godina. Takav koncept bi obeshrabrio građane i institucije naših zemalja”, rekao je Radulović.

On je istakao da Crna Gora treba da se okrene aktuelnoj vrsti procesa pridruživanja, kao i da ispunjava svoje prioritete i bude mnogo brža u tom ispunjavanju nego što je bila u zadnjih pet godina.

Prema riječima Radulovića, institucije u Crnoj Gori nijesu bile jake ni prije promjena 2020. godine, a nakon toga su potpuno kolabirale.

“Sistem partijskih podjela resora i partijskih zapošljavanja, partijske kontrole u upravnim odborima javnih institucija, doveo je do toga da su neke od najboljih javnih kompanija potpuno uništene, a da su one loše dotakle potpuno dno”, rekao je Radulović.

U Crnoj Gori se, kako je istakao, mora formirati sistem zasnovan na zaslugama.

“Prvi put u 25 godina, od kad se bavim procesom evropskih integracija, u Crnoj Gori smo dobili značajno zeleno svijetlo, i ja bih apelovao na sve ljude u Vladi da stave sve političke i partijske interese po strani i da se zaista okrenu ispunjavanju ovih uslova”, rekao je Radulović.

Upitan da li postoji politička volja da se izađe iz tih partijskih okvira, makar kad je riječ o zapošljavanju, on je odgovorio odrično.

“Ali mislim da bi bilo pametnije da počnu da se preispituju i da definišu tu političku volju kao takvu. Apelovao bih na određene političke strukture u Vladi da ne postaju prepreka za proces evropskih integracija”, istakao je Radulović.

Upitan ko su ti akteri, on je kazao da su to predominantni faktori u Vladi, prevashodno URA i SNP.

“Ukoliko oni ne pokažu političku odgovornost i ne ostave, makar na određeno vrijeme, problematična pitanja, i ne počnu se zaista baviti implementacijom reformi, onda ćemo imati veliki problem”, rekao je Radulović.

On je kazao da, ukoliko se desi da se neko postavi kao prepreka, te će prepreke nestati u poltiičkom smislu i formiraće se nova struktura koja je voljna da ispuni zahtjeve evropske integracije.

“Voz za evropske integracije je tu, dajte da uđemo dok se još relativno sporo kreće, jer smo pozvani da uđemo. Kao što će nam doći jedna delegacija narednih dana koja nikad nije dolazila u istoriji procesa evropskih integracija i proširenja ni u jednu državu na takav način. To je tako simbolička poruka koju bi zaista svi trebalo ozbiljno da shvatimo”, kazao je Radulović.

On je rekao da sve snage u društvu treba da budu jedinstvene u ovom trenutku, dodajući da je pred Crnom Gorom put od možda još nekoliko godina do punopravnog članstva u EU.

U tih nekoliko godina, kako je istakao, moraju se staviti sa strane neki međusobni problemi.

“Imaćemo poslije toga vremena da civilizovano raspravljamo, jer smo dokazali da je Crna Gora građansko društvo i možemo da obogatimo EU svojim dobrim praksama, u kojima se poštuju sve religije i sve nacije međusobno”, naveo je Radulović.

On je kazao da se takav primjer rijetko može naći, ne samo u regionu Zapadnog Balkana, već i unutar same EU.

“Moramo taj koncept da stavimo u prvi plan i zaista se nadam da će biti političke mudrosti da se tako nešto uradi”, zaključio je Radulović.

